Entre sollozos, sonrisas, poemas y anécdotas, familiares y amigos del abogado Carlos Cotto Cartagena le recordaron en una vigilia a cinco años de su muerte.

Los familiares y amigos del hombre, quien al momento de su muerte tenía 42 años, encendieron velas, llevaron flores y se abrazaban al encontrarse en la vigilia celebrada en la calle Eleanor Roosevelt en San Juan.

Su madre, la licenciada y exjueza María Inés Cartagena Colón, manifestó a El Nuevo Día que la intención principal de la actividad, además de servir para recordar la vida de su hijo, fue para reafirmar que “fue asesinado y no se quitó la vida”.

“Él era un hombre intenso y apasionado, que amaba la vida. Amaba la vida y sabía bregar con los problemas. Era una persona muy valiente... Él lloraba ante una circunstancia y ante todo crimen que veía, porque era sensible, bien sensible, pero bobo no era”, aseguró Cartagena Colón.

La madre y un familiar se saludan previo a iniciar la vigilia. (David Villafane/Staff)

El cuerpo de Cotto Cartagena fue encontrado, en la madrugada del 21 de septiembre de 2018, en la acera frente al condominio Santa Teresa, en Miramar, en circunstancias que aún continúan bajo investigación. Una de las teorías sostiene que el letrado se privó de la vida. No obstante, las autoridades no han descartado ningún ángulo.

De ahí la razón del inicio de la velada con un minuto de silencio, siendo la madre de la víctima insistente en que “las cosas no fueron así” y que la muerte de su hijo va mucho más allá de un suicidio.

“De verdad que estoy tan confundida. Yo no sé si se podría esclarecer de la forma que ellos (refiriéndose al Departamento de Justicia) van ahora. Si es que interesan cerrar el caso o van a continuar dando largas al asunto, porque ellos fácilmente podrían ser salvos bajo la teoría del suicidio y no fue así”, sostuvo la exjueza estatal.

Por su parte, su hermano, José Osvaldo Cotto Cartagena fue incisivo con las expresiones que ofreció sobre la integridad de Carlos.

“Hay una palabra bien importante que no dejo de mencionar, y es ‘integridad’. Si algo nos enseñó Carlos fue el ejemplo de lo que es (ser) un ser humano íntegro. Tan es así que le costó la vida por defender lo que él creía. Por ser justo. Por no sucumbir ante lo fácil y tomar el camino escabroso que a veces nos presenta la vida con tal de defender sus principios y sus valores. Yo creo que es bien importante recordar a Carlos y aplicar esa enseñanza que nos dio con su ejemplo más que con sus palabras”, declaró.

Otros amigos y familiares ofrecieron recuerdos y anécdotas de Carlos Cotto Cartagena, mientras que los demás asistentes simplemente derramaban lágrimas ante cada palabra manifestada durante la vigilia. No obstante, algo en lo que todos los presentes estuvieron de acuerdo fue en el deseo colectivo de que se sepa la verdad aunque el caso no se vea en un tribunal.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando su sobrino, cuyo nombre no fue relevado para proteger su identidad, declamó ante los asistentes un escrito de su autoría que dedicó a su tío.

“Lloramos cuando estamos pensando en tío y queremos arrestar a los responsables. Pero no pueden decir que esto no nos unió a todos aquí como familia. Y ese es el lado positivo que mi tío quería que viéramos. La muerte es un enigma, una paradoja de la vida. Nos hace llorar. Y ante la necesidad de justicia, la herida sigue abierta, pero también nos une como familia y nos hace puente”, fueron parte de las palabras que relató el menor con voz entrecortada.

La tía de Carlos Cotto Cartagena y un amigo que prefirió no ser identificado observan un mural en conmemoración de su vida, en la avenida Roosevelt. (David Villafane/Staff)

Al día siguiente de la muerte del abogado, este medio confirmó que fue incluído en la lista de testigos preparada por la defensa Áurea Vázquez Rijos, quien enfrentaba, en ese momento, un juicio federal y luego resultó convicta por el asesinato de su esposo, Adam Anhang. Carlos Cotto Cartagena declaró, durante un juicio estatal, que el canadiense fue asesinado por otra persona.

El Nuevo Día también reportó, el pasado martes, que el Departamento de Justicia finalmente recibió el informe final del grupo de ingenieros contratados para llevar a cabo el análisis de las medidas que se tomaron al edificio frente al que se encontró el cuerpo del letrado. El análisis tomó seis meses en completarse y es necesario para finiquitar la investigación forense del caso.

La pesquisa fue reabierta el año pasado y, de momento, las autoridades indagan si la muerte de Cotto Cartagena respondió a un acto criminal o no.

Con información del periodista Alex Figueroa Cancel.