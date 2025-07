Los asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron la liberación de un conjunto de datos que incluye la información de salud privada de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington D.C., al Departamento de Seguridad Nacional el mes pasado, informó por primera vez The Associated Press el mes pasado. Todos esos estados permiten que las personas que no cuenten con la nacionalidad estadounidense se inscriban en programas de Medicaid que cubren sus gastos utilizando únicamente dólares de los contribuyentes estatales.