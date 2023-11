Un fiscal del Departamento de Justicia de Puerto Rico entrevistó este miércoles a la convicta Aurea Vázquez Rijos como parte de la investigación por la muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena.

Justicia confirmó que el fiscal Edmanuel Santiago Quiles llevó a cabo la entrevista de forma remota desde Puerto Rico a Vázquez Rijos, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en la cárcel federal Carswell, en la ciudad de Fort Worth, Texas.

“En efecto, hemos realizado múltiples entrevistas, incluyendo esa”, indicó Santiago Quiles, en declaraciones escritas. “Como adelanté cuando fui designado como fiscal del caso, hemos analizado detenidamente cada ángulo de los que surgieron en el transcurso de la pesquisa, junto a agentes de la División de Crímenes Mayores de la Policía”, agregó.

Asimismo, aseguró que “la investigación se encuentra sumamente adelantada, pues hemos contado con los recursos necesarios por parte de la Oficina del Secretario y de la Jefa de Fiscales”.

“Seguimos trabajando con responsabilidad y de forma ininterrumpida en esta investigación para poder llegar a una conclusión prontamente”, afirmó.

En marzo pasado, Justicia reveló a El Nuevo Día que, tras reabrir la pesquisa, uno de los ángulos que investiga es si la muerte de Cotto Cartagena en septiembre de 2018 guarda alguna relación con el caso por el asesinato en el 2005 del empresario canadiense Adam Anhang, quien fue el esposo de Vázquez Rijos.

En un juicio estatal de 2007, Cotto Cartagena fue el testigo estrella del Departamento de Justicia al señalar a Jonathan Román como el responsable del crimen de Anhang.

Por esa razón, el día en que fue encontrado muerto, la abogada de Vázquez Rijos, Lydia Lizarríbar, confirmó a El Nuevo Día que “Carlos (Cotto) estaba en nuestra lista de testigos” para la defensa de Vázquez Rijos para el juicio federal, que en ese momento estaba en la recta final.

“Entendíamos que tenía testimonios sustancialmente favorables para nuestra defensa”, sostuvo Lizarríbar en aquel momento.

Añadió que a Cotto Cartagena “ya se le había hecho un acercamiento por nuestra investigadora para que viniera”.

Cuando se le preguntó si había aceptado declarar en el juicio federal, Lizarríbar indicó en ese momento que la consulta sobre su disponibilidad se la iban a hacer “dependiendo de lo que pasara acá”, en referencia a la etapa de presentación de prueba por parte de la Fiscalía federal durante el juicio.

Justicia estatal no ofreció detalles en cuanto a qué información surgió de la entrevista con Vázquez Rijos.

Durante el juicio federal del 2018 desfiló prueba que aludía a que durante una deposición por una demanda federal civil en el 2007, Vázquez Rijos no identificó a Román Rivera como el asesino de Anhang.

Cuando Vázquez Rijos se sentó a declarar en el juicio federal en su contra en el 2018, el fiscal José Ruiz le preguntó: “¿Y usted declaró en una deposición que Jonathan no fue el asesino de su esposo?”. Vázquez Rijos contestó: “Correcto”.

Sin embargo, nunca quedó claro si Vázquez Rijos y Román Rivera se conocían. En el 2005, Román Rivera fue arrestado inicialmente en el negocio Pink Skirt, propiedad de Vázquez Rijos y ubicado en el Viejo San Juan. En algún momento, ambos llegaron a contar con representación legal del mismo abogado ante las autoridades estatales.

En el 2008, Román fue excarcelado después de que las autoridades federales recibieran la confesión de Alex Pabón Colón, alias “El Loco”, por el asesinato del canadiense y alegó que fue contratado por Vázquez Rijos para asesinar a Anhang.

Por su parte, la madre de Cotto Cartagena, la exjueza María Inés Cartagena Colón, dijo a El Nuevo Día en marzo pasado que su hijo siempre se mantuvo firme en su versión de lo que presenció en la noche del asesinato de Anhang.

“Él (Cotto Cartagena) estaba indignado, y no solamente indignado, él fue citado al Departamento de Justicia estatal, por dos fiscales estatales, que también lo trataron de presionar y hasta le dijeron que le iban a radicar cargos si él no se retractaba y decía que no fue Jonathan, que fue a Alex (Pabón Colón)”, expresó Cartagena Colón, en entrevista en marzo pasado.

“Él me dijo: ‘Mira madre, estoy llorando de la indignación, del coraje, ante la falta de respeto de esos fiscales”, agregó.

El cuerpo de Cotto Cartagena fue encontrado sobre la acera, frente a la entrada del condominio Santa Teresa en Miramar, en la madrugada del 21 de septiembre de 2018.

“A mi hijo Carlos Javier Cotto Cartagena, lo mataron”, afirmó Cartagena Colón, en la entrevista de marzo pasado. “A él, o lo mataron en otro sitio y lo pusieron allí, o del mismo apartamento lo tiraron”.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determinó que falleció por “grave trauma corporal”. En septiembre pasado, unos peritos contratados entregaron un informe después de analizar las medidas que registraron en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, para ayudar al ICF a determinar la manera de muerte.