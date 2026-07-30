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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran en buen estado a adolescente reportado como desaparecido de hogar en Carolina

Se indicó que no es la primera vez que César A Collazo Barroso se evade de la institución

30 de julio de 2026 - 4:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
César A Collazo Barroso había sido reportado como desaparecido desde el pasado 12 de julio. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

César A. Collazo Barroso, el adolescente de 17 años reportado como desaparecido el 12 de julio de los predios del hogar para jóvenes Villa Encantada en Carolina, fue localizado en buen estado de salud, informó la Policía.

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La desaparición de Collazo Barroso fue reportada por una trabajadora social del Departamento de la Familia que labora en el hogar localizado en la carretera PR-853 del barrio Barrazas.

Según resaltó la Policía, no era la primera vez que Collazo Barroso se evadió de la institución.

César A. Collazo Barroso, quien fue reportado por una trabajadora social del Departamento de la Familia.
César A. Collazo Barroso, quien fue reportado por una trabajadora social del Departamento de la Familia. (Suministrada)
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Breaking NewsPersonas desaparecidasCarolinaAdolescentesPolicía de Puerto RicoCICDepartamento de la Familia
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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