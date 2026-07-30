Encuentran en buen estado a adolescente reportado como desaparecido de hogar en Carolina

César A. Collazo Barroso, el adolescente de 17 años reportado como desaparecido el 12 de julio de los predios del hogar para jóvenes Villa Encantada en Carolina, fue localizado en buen estado de salud, informó la Policía.

La desaparición de Collazo Barroso fue reportada por una trabajadora social del Departamento de la Familia que labora en el hogar localizado en la carretera PR-853 del barrio Barrazas.

Según resaltó la Policía, no era la primera vez que Collazo Barroso se evadió de la institución.