Encuentran a menor de 14 años reportado como desaparecido en Caguas

Las autoridades informaron este jueves que localizaron en buen estado de salud a un menor de 14 años que había sido reportado como desaparecido hace una semana en Caguas.

De acuerdo con la Policía, Jahdiel O. Díaz Rosario fue encontrado en el residencial Brisas del Turabo, por lo que se dejaron sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Uniformada.

La desaparición del adolescente había sido reportada el pasado 4 de junio, luego de que se informara que fue visto por última vez el 30 de mayo en el mencionado complejo de vivienda pública.

No se informó de inmediato si el menor fue localizado en compañía de alguna persona ni las circunstancias en que se produjo su aparición.