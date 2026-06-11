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Encuentran a menor de 14 años reportado como desaparecido en Caguas

Se informó que fue localizado en buen estado de salud

11 de junio de 2026 - 5:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jahdiel O. Díaz Rosario fue encontrado en el residencial Brisas del Turabo, en Caguas (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Las autoridades informaron este jueves que localizaron en buen estado de salud a un menor de 14 años que había sido reportado como desaparecido hace una semana en Caguas.

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De acuerdo con la Policía, Jahdiel O. Díaz Rosario fue encontrado en el residencial Brisas del Turabo, por lo que se dejaron sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Uniformada.

La desaparición del adolescente había sido reportada el pasado 4 de junio, luego de que se informara que fue visto por última vez el 30 de mayo en el mencionado complejo de vivienda pública.

No se informó de inmediato si el menor fue localizado en compañía de alguna persona ni las circunstancias en que se produjo su aparición.

La Policía llevó a cabo un operativo para diligenciar 16 órdenes de arresto en la zona norte.El coronel Carlos Cruz, superintendente auxiliar de operaciones especiales de la Policía, indicó que las detenciones se llevaron a cabo en Arecibo y pueblos aledaños.Así uno de los detenidos fue trasladado.
1 / 6 | Operativo "Desarme II": así las autoridades diligenciaron varias órdenes de arresto. La Policía llevó a cabo un operativo para diligenciar 16 órdenes de arresto en la zona norte. - Suministrada
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Menores de edadPersona desaparecidaPolicía de Puerto RicoBreaking News
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