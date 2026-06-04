Reportan a menor de edad como desaparecido en Caguas

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de un menor edad reportado como desparecido en Caguas.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el joven fue identificado como Jahdiel O. Díaz Rosario, de 14 años.

Según el informe policiaco, el adolescente fue visto por última vez el pasado sábado 30 de mayo, en el residencial Brisas del Turabo.

Díaz Rosario fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 4 pulgadas de estatura, 121 libras de peso, ojos marrones y cabello negro.

Asimismo, señaló que “tiene una cicatriz en la espalda, lado derecho”.

“Al momento de su desaparición, vestía pantalón corto, tenis marca Adidas de color negro y camisa negra con letras blancas en la parte frontal”, apuntó.