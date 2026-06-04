Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan a menor de edad como desaparecido en Caguas

La Policía indicó que se trata de un adolescente de 14 años

4 de junio de 2026 - 6:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jahdiel O. Díaz Rosario fue visto por última vez el pasado sábado 30 de mayo, en el residencial Brisas del Turabo. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de un menor edad reportado como desparecido en Caguas.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el joven fue identificado como Jahdiel O. Díaz Rosario, de 14 años.

Según el informe policiaco, el adolescente fue visto por última vez el pasado sábado 30 de mayo, en el residencial Brisas del Turabo.

Díaz Rosario fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 4 pulgadas de estatura, 121 libras de peso, ojos marrones y cabello negro.

Asimismo, señaló que “tiene una cicatriz en la espalda, lado derecho”.

“Al momento de su desaparición, vestía pantalón corto, tenis marca Adidas de color negro y camisa negra con letras blancas en la parte frontal”, apuntó.

“Si usted conoce o ha visto a esta menor, comuníquese con el DIREPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas al 787-744-0322, al 787-744-7252 extensiones 1253, 1260, al 787-343-2020 ó a través de la cuenta oficial de X @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov”, acotó.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCaguasPersonas desaparecidasAdolescentes
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: