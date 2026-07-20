Muere joven de 20 años tras accidente de motora en Cayey

Un joven de 20 años falleció tras un accidente de tránsito mientras conducía una motora ayer en Cayey, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de las 11:30 p.m. del domingo, en el kilómetro 71.2 de la carretera PR-14.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la investigación preliminar, una conductora de 53 años transitaba en un auto Toyota Corolla del 1998.

Señaló que “no tomó las debidas precauciones y realizó un viraje a la izquierda, siendo impactada en su parte delantera por una motora todo terreno marca Kawasaki Scramber, la cual no estaba autorizada para transitar en la vía pública, ni contaba con iluminación, saliendo expulsado y cayendo al pavimento su conductor”.

“El motorista identificado como Yarel Rivera Lleras de 20 años, quien no poseía endoso M1, ni usaba equipos de protección, fue transportado al Centro Médico de Río Piedras donde posteriormente falleció debido a los traumas recibidos, mientras que a la conductora se le tomó una muestra de sangre y al momento se encuentran a la espera de los resultados”, agregó el informe policiaco.

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Ambos vehículos fueron ocupados y transportados al cuartel de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Buchanan para fines de investigación.