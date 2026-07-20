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Muere joven de 20 años tras accidente de motora en Cayey

Paramédicos intentaron salvarle la vida, pero su deceso fue certificado en el Centro Médico de Río Piedras

20 de julio de 2026 - 7:23 AM

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Hasta este domingo, la Policía había reportado 136 muertes en accidentes de tránsito, 14 menos que las 150 registradas a la misma fecha en el 2025. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven de 20 años falleció tras un accidente de tránsito mientras conducía una motora ayer en Cayey, informó la Policía.

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El incidente fue reportado a eso de las 11:30 p.m. del domingo, en el kilómetro 71.2 de la carretera PR-14.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la investigación preliminar, una conductora de 53 años transitaba en un auto Toyota Corolla del 1998.

Señaló que “no tomó las debidas precauciones y realizó un viraje a la izquierda, siendo impactada en su parte delantera por una motora todo terreno marca Kawasaki Scramber, la cual no estaba autorizada para transitar en la vía pública, ni contaba con iluminación, saliendo expulsado y cayendo al pavimento su conductor”.

“El motorista identificado como Yarel Rivera Lleras de 20 años, quien no poseía endoso M1, ni usaba equipos de protección, fue transportado al Centro Médico de Río Piedras donde posteriormente falleció debido a los traumas recibidos, mientras que a la conductora se le tomó una muestra de sangre y al momento se encuentran a la espera de los resultados”, agregó el informe policiaco.

Ambos vehículos fueron ocupados y transportados al cuartel de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Buchanan para fines de investigación.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 136 muertes en accidentes de tránsito, 14 menos que las 150 registradas a la misma fecha en el 2025.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsCayey Accidentes de TránsitoMotoras
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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