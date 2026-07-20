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Investigan tiroteos nocturnos: hieren de bala a mujer mientras hablaba con una vecina en Yabucoa

La Policía reportó otros incidentes en los que dos hombres resultaron heridos en Aibonito y Cidra

20 de julio de 2026 - 6:42 AM

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No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
Por otro lado, una mujer en Orocovis denunció que alguien disparó frente a su casa, dejando impactos de bala en tres vehículos. (Archivo .)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Tres personas resultaron heridos de bala en incidentes separados en Yabucoa, Aibonito y Cidra reportados en un período de menos cuatro horas en la noche del domingo.

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Una mujer se encuentra en condición de cuidado luego de que fuera herida de bala el domingo en Yabucoa, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:15 p.m., en la calle 4 de la urbanización Jaime C. Rodríguez.

Según la información preliminar, la querellante de 35 años indicó que mientras conversaba con una vecina frente a su residencia, escuchó varias detonaciones.

“Acto seguido, sintió un fuerte dolor y se percató de que presentaba una herida de bala en el área del pecho, en circunstancias que se encuentran bajo investigación”, apuntó el informe policiaco.

“La perjudicada fue transportada a una institución hospitalaria local, donde fue atendida por el médico de turno, quien diagnosticó herida de bala con orificio de entrada y sin salida. Posteriormente, fue referida a otra institución del área metropolitana en condición de cuidado”, agregó.

Por otro lado, en un caso no relacionado, un joven de 18 años fue baleado a eso de las 11:40 de la noche de ayer, domingo, en el kilómetro 9.5 de la carretera PR-173, ubicada en el sector Jolujo, del barrio Rabanal en Cidra.

La investigación preliminar indica que el perjudicado transitaba en una motora Tazhou Zhilong gris cuando fue “interceptado por dos hombres los cuales le gritaron y acto seguido, escuchó varios disparos, resultando con una herida de bala en una pierna”.

Fue transportado a un hospital del área y al momento se encuentra en condición estable.

Mientras, un hombre de 27 años fue herido de bala, a eso de las 8:00 de la noche, en la carretera PR-726, del barrio Caonillas en Aibonito.

De acuerdo con la Uniformada, el hombre resultó herido de bala en “un aparente altercado”. Agregó que “mientras el perjudicado se disponía a recoger a su hijo menor de edad en el lugar surgió una discusión con su expareja, la cual escaló a un forcejeo físico y luego se escucho un disparo”.

El herido fue transportado a un hospital del área, donde recibió atención en la sala de emergencias, siendo diagnosticado con herida de bala con entrada y salida en el área del codo y la mano izquierda.

En otro incidente, a eso de las 9:21 p.m., una mujer denunció un ataque a tiros frente a su casa, en la carretera PR-156, barrio Botijas, en Orocovis.

La querellante alegó que mientras se encontraba en el interior de su residencia, desde el interior de un vehículo que transitaba por el lugar realizaron múltiples disparos con armas de fuego y abandonaron el lugar en dirección hacia el pueblo de Barranquitas.

“A consecuencia de los disparos, tres vehículos que se encontraban en el lugar resultaron con impactos de bala”, informó la Policía.

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Heridos de balaPolicía de Puerto RicoBreaking NewsYabucoaAibonitoCidra
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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