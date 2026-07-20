Fallece el exrepresentante del PNP José Granados Navedo

El exvicepresidente de la Cámara de Representantes y exportavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Granados Navedo falleció este lunes en el estado de la Florida, donde recibía cuidados médicos, confirmó el exsenador Orlando Parga.

“Para mí, es muy doloroso. Era muy cercano a mí durante la época del Partido Estadista Republicano, la Juventud Estadista, de la Juventud Universitaria, luego, en los comienzos del PNP. Para mí, fue un hermano, tanto en la relación personal como en la política. Creo que debe recordársele por el servicio valioso, prolongado, que dio en la Asamblea Legislativa”, manifestó Parga, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Precisó que Granados Navedo recibía asistencia en un hospicio, en Florida, porque padecía de cáncer en el estómago.

“Él luchó. Creo que se sometió a una o dos operaciones”, afirmó Parga.

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Granados Navedo tenía 80 años. Fue electo, por primera vez, a la Cámara de Representantes en 1972. Se distinguía por su tono de voz fuerte y su elocuencia.

En las elecciones de 1988, aspiró a la alcaldía de San Juan y perdió por solo siete votos frente al popular Héctor Luis Acevedo.

En 1992, volvió a ser electo representante y, en 1997, mientras Edison Misla Aldarondo presidía la Cámara de Representantes, fue vicepresidente del cuerpo.

Su carrera política se esfumó cuando se vio obligado a renunciar a su escaño, en 1999, al conocerse que estuvo involucrado en los actos delictivos del Instituto del Sida y que había aceptado $100,000 ilegales en una caja de zapatos.

Fue acusado, a nivel federal, el 8 de abril de 2004 por su participación en un esquema de extorsión y fraude relacionado con los contratos de construcción del Superacueducto.

El 20 de abril de 2007 fue sentenciado a cumplir 24 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y pagar una multa de $10,000. Recibió una sentencia reducida por su colaboración con las autoridades federales.

Granados Navedo fue testigo en el caso federal contra René Vázquez Botet y Marcos Morell, quienes fueron sentenciados a cinco años de cárcel por extorsionar a los contratistas del Supertubo durante la incumbencia del gobernador Pedro Rosselló González.