Fiscal especial presentará en agosto informe sobre pesquisa contra Jessika Padilla Rivera

Aunque no anticipó el desenlace, la fiscal especial independiente Leticia Pabón Ortiz indicó este lunes que redacta el informe final sobre la pesquisa que efectuó contra la ex presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, por supuesta malversación de fondos públicos.

Pabón Ortiz reveló que, como parte de la investigación, entrevistó a 45 testigos y, para agosto, debe entregar su informe a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) luego de haber pedido una prórroga, que le fue concedida.

“En este caso, se entrevistaron muchísimos testigos. Muchísimos. No se dejó nada sin tocar para que, en su momento, cuando se tome una determinación, que sea una determinación justa para ambas partes y, por supuesto, con los datos completos”, sostuvo la fiscal especial, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“El término investigativo, los primeros 90 días, terminaron, y nosotros solicitamos una prórroga de 45 días, que también ya terminó. Nos encontramos en el término para presentar el informe final, el cual fue prorrogado y vence en el mes de agosto”, agregó.

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Explicó que solicitó la prórroga por varias razones, entre ellas, la cantidad de testigos entrevistados, listado que incluyó al abogado de Padilla Rivera, el licenciado Yuseph L. Lamboy López.

También, dijo, fue necesario el tiempo extra porque la fiscal a la que también asignaron el caso contra Padilla Rivera, Ileana Agudo Calderón, recibió una carga de trabajo adicional cuando se le asignó la pesquisa contra el ex secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) Norberto Almodóvar y la exjefa de personal Charlene Neuman Rivera, la cual fue ampliada recientemente para incluir también al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la subsecretaria Itza García.

Pabón Ortiz anticipó que se reunirá la próxima semana con Agudo Calderón para “discutir el contenido del informe”.

“Lo que te puedo decir es que ese es el estatus. Determinaciones finales, no te puedo adelantar porque, hasta tanto el informe no sea uno final y el panel lo acepte, no se convierte en un documento público que se pueda circular”, sostuvo.

La investigación contra Padilla Rivera comenzó con un referido al Departamento de Justicia, presentado el 29 de mayo de 2025 por el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, quien, además, como medida cautelar, retuvo del presupuesto de la CEE los $174,105.20 que la ex presidenta alterna de la entidad destinó al pago de bonos para empleados exentos, incluida ella.

Padilla Rivera concedió bonos a sobre 60 empleados exentos de la CEE sin el aval de los comisionados electorales, la Junta de Supervisión Fiscal ni la OGP.

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El Departamento de Justicia refirió a la Opfei a Padilla Rivera por supuestamente incurrir “en conducta que podría constituir el delito de malversación de fondos públicos, tipificado en el Artículo 264 del Código Penal”, así como en “conducta prohibida por el artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental”.

Sin embargo, el poder de los fiscales especiales es amplio y puede hacer referidos a otras agencias fiscalizadoras y/o presentar cargos por otros delitos no contemplados por el Departamento de Justicia.

Pabón Ortiz dijo que, una vez entregue el informe a la Opfei, corresponde su análisis y determinar si lo aceptan o necesitan más información.

Entretanto, Lamboy López, el abogado de Padilla Rivera, remitió a este medio copia de una solicitud que hizo a la Opfei, el 17 de julio, para pedir el archivo del caso por haber transcurrido en su totalidad los términos que dispone la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Ley 2-1988).

“Este caso, la investigación culminó el 12 de junio de 2026. Según la ley del FEI, el Artículo 12, ellos tenían hasta el 12 de julio para presentar acusaciones en contra de Jessika. Como no lo hicieron, la única consecuencia que existe en este caso es archivar el caso. No hay de otra”, argumentó el abogado, en entrevista telefónica separada.

“El FEI no va a acusar a mi clienta. Ese es el entendido que tengo a base de estudiar la ley, de revisar la resolución del mes de abril. No pueden presentar una acusación en contra de Jessika porque el término se le venció el 12 de julio del 2026″, enfatizó.

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Lamboy López insistió en que “no hay base” para acusar a Padilla Rivera, y restó peso a la gran cantidad de testigos entrevistados.