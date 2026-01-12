Justicia recomienda designación de un FEI para la expresidenta alterna de la CEE

El Departamento de Justicia (DJ) recomendó, en la tarde del lunes, la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) a la expresidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika D. Padilla Rivera por conducta que apunta a malversación de fondos públicos tras el pago de una bonificación única a 65 empleados exentos -incluyéndose a ella misma- en abril de 2025.

Según un comunicado de prensa de la agencia, existe “causa suficiente” para creer que Padilla Rivera “incurrió en conducta que podría constituir el delito de malversación de fondos públicos, tipificado en el artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico”, así como en “conducta prohibida por el artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico”.

El incentivo en cuestión se concedió en la primera quincena de abril bajo el nombre de “pago único no recurrente a los empleados exentos”, según el documento oficial, que, en ese momento estaba en poder de El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

La expresidenta alterna justificó el pago “en los estándares de productividad, eficiencia y servicios extraordinarios prestados por dicho personal durante los meses de septiembre a diciembre de 2024”.

Sin embargo, previo al otorgamiento, Padilla Rivera no consultó con los comisionados electorales de los partidos políticos, según han dicho, pese a que, por meses, solicitaron la información. El bono no fue entregado a todos los empleados exentos de la CEE, sino a los seleccionados por la expresidenta alterna, con criterios que tampoco fueron divulgados a los comisionados.

El pasado 5 de agosto, la Oficina del Inspector General (OIG) determinó que los bonos otorgados por Padilla Rivera no cumplieron con leyes vigentes ni con la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ni con la de OGP.

Al mismo tiempo, la entidad había señalado aparentes irregularidades en el trámite mediante el cual Padilla Rivera, quien regresó a su puesto como jueza en el Tribunal de Arecibo, se adjudicó una bonificación de $9,304.20.

“Sin embargo, no se identificaron en la documentación evaluada por la OIG criterios objetivos ni documentados, para la otorgación de la bonificación. Al mismo tiempo, se documentaron posibles cambios en las hojas de asistencia para justificar el desembolso de una bonificación a favor de la expresidenta de la CEE, quien al mismo tiempo fue la encargada de autorizar y distribuir el pago único”, lee un informe de OIG.

“Se encontró que pudo haber una posible modificación de las hojas de asistencia para justificar un desembolso a la entonces presidenta de la CEE, que ascendió a $9,304.20”, destacó también el documento.

PUBLICIDAD

A principios de diciembre pasado, el director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, confirmó a este medio que, a modo de “penalidad”, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) retuvo del presupuesto de la CEE los $174,105.20 que corresponderían a esa bonificación.

“Procedí a recobrar el dinero, pero del presupuesto de la CEE. Vamos a verlo como si fuera una penalidad”, dijo entonces en entrevista telefónica.

Esa retención se hizo antes de que finalizara el pasado año fiscal, en junio.

Fue Rivera Berríos quien presentó el referido inicial para la investigación que comenzó la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC).

Mientras, el presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda, arguyó, en ese momento, que la retención de la OGP no afectó las operaciones del ente. “La CEE cumplió con cada una de sus responsabilidades fiscales al cierre de ese período (cierre del pasado año fiscal)”, expresó por escrito.

Rivera Berríos indicó, en tanto, que no ordenó a la CEE descontar directamente de la nómina el dinero a los empleados que recibieron el bono porque, hasta ese día, había pesquisas sin concluir. Recordó que, luego que trascendiera que Padilla Rivera concedió el bono sin el aval de la OGP y la JSF, refirió el asunto a Justicia, la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector General (OIG) y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).