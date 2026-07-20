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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a conductor que falleció en accidente de tránsito en Camuy

Una segunda persona involucrada en el choque fue hospitalizada en condición estable

19 de julio de 2026 - 4:55 PM

Updated At

Actualizado el 20 de julio de 2026 - 7:44 AM

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2:33 p.m. del domingo, en el kilómetro 3.0 de la carretera PR-485. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un conductor murió en la tarde del domingo tras sufrir un accidente de tránsito mientras transitaba por la carretera PR-485 del barrio Yeguada, en Camuy.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2:33 p.m., en el kilómetro 3.0 de la carretera PR-485.

En comunicado de prensa, la Policía señaló “que Luis Daniel García Ríos, de 49 años y residente de Hatillo, conducía un vehículo Jeep CJ-7, color vino, del año 1980, por la mencionada vía de rodaje”.

Agregó que, “al llegar frente al supermercado Mi Gente, no tomó las debidas precauciones al calcular el ancho de su vehículo, por lo que impactó con la parte frontal lateral izquierda de su vehículo la parte frontal lateral izquierda del vehículo Ford F-150 Raptor, color gris, conducida por un hombre de 46 años y residente de Camuy, quien transitaba en dirección opuesta.

“García Ríos fue atendido por paramédicos de la compañía Quality Cristal Care, quienes lo transportaron al CDT de Camuy, donde el médico de turno certificó su muerte debido a las heridas recibidas”, explicó el informe policiaco.

El segundo conductor fue transportado a un hospital en Arecibo, donde fue atendido por el médico de turno y su condición fue descrita como estable.

El caso fue consultado con el fiscal Israel Chico Juarbe, quien ordenó la ocupación de ambos vehículos para fines de inspección.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoPuerto RicoCamuy
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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