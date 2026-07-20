Identifican a conductor que falleció en accidente de tránsito en Camuy

Un conductor murió en la tarde del domingo tras sufrir un accidente de tránsito mientras transitaba por la carretera PR-485 del barrio Yeguada, en Camuy.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:33 p.m., en el kilómetro 3.0 de la carretera PR-485.

En comunicado de prensa, la Policía señaló “que Luis Daniel García Ríos, de 49 años y residente de Hatillo, conducía un vehículo Jeep CJ-7, color vino, del año 1980, por la mencionada vía de rodaje”.

Agregó que, “al llegar frente al supermercado Mi Gente, no tomó las debidas precauciones al calcular el ancho de su vehículo, por lo que impactó con la parte frontal lateral izquierda de su vehículo la parte frontal lateral izquierda del vehículo Ford F-150 Raptor, color gris, conducida por un hombre de 46 años y residente de Camuy, quien transitaba en dirección opuesta.

PUBLICIDAD

“García Ríos fue atendido por paramédicos de la compañía Quality Cristal Care, quienes lo transportaron al CDT de Camuy, donde el médico de turno certificó su muerte debido a las heridas recibidas”, explicó el informe policiaco.

El segundo conductor fue transportado a un hospital en Arecibo, donde fue atendido por el médico de turno y su condición fue descrita como estable.