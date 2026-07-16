Fallece ciclista que resultó herida en accidente de tránsito en Vieques
La mujer de 42 años conducía su bicicleta cuando recibió el golpe de una guagua
15 de julio de 2026 - 1:09 PM
Actualizado el 16 de julio de 2026 - 10:15 AM
15 de julio de 2026 - 1:09 PM
Actualizado el 16 de julio de 2026 - 10:15 AM
Una ciclista falleció a raíz de las heridas de gravedad que sufrió este miércoles tras recibir el impacto de una guagua marca Ford, modelo F-250, mientras transitaba por la carretera PR-997, kilómetro 4.2, del barrio Destino, en Vieques.
La mujer de 42 años fue transportada a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica, informó la Policía de Puerto Rico. Los hechos habrán ocurrido a eso de las 8:45 de la mañana.
Esta fue identificada por la Uniformada como Mayra Ortiz Madera.
“A consecuencia del impacto, Ortiz Madera sufrió heridas de gravedad, por lo que recibió asistencia médica y fue transportada a una institución hospitalaria donde posteriormente falleció“, detalló la Policía, en declaraciones escritas enviadas el jueves.
El conductor, por su parte, se detuvo en la escena y estuvo presente mientras las autoridades investigaban el incidente.
Los agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación para determinar las circunstancias del accidente de tránsito.
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