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Fallece ciclista que resultó herida en accidente de tránsito en Vieques

La mujer de 42 años conducía su bicicleta cuando recibió el golpe de una guagua

15 de julio de 2026 - 1:09 PM

Updated At

Actualizado el 16 de julio de 2026 - 10:15 AM

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El conductor se detuvo en la escena y estuvo presente mientras las autoridades investigaban el incidente. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una ciclista falleció a raíz de las heridas de gravedad que sufrió este miércoles tras recibir el impacto de una guagua marca Ford, modelo F-250, mientras transitaba por la carretera PR-997, kilómetro 4.2, del barrio Destino, en Vieques.

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La mujer de 42 años fue transportada a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica, informó la Policía de Puerto Rico. Los hechos habrán ocurrido a eso de las 8:45 de la mañana.

Esta fue identificada por la Uniformada como Mayra Ortiz Madera.

“A consecuencia del impacto, Ortiz Madera sufrió heridas de gravedad, por lo que recibió asistencia médica y fue transportada a una institución hospitalaria donde posteriormente falleció“, detalló la Policía, en declaraciones escritas enviadas el jueves.

El conductor, por su parte, se detuvo en la escena y estuvo presente mientras las autoridades investigaban el incidente.

Los agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación para determinar las circunstancias del accidente de tránsito.

El municipio de Ceiba acogió el noveno de los 11 eventos calendarizados para 2025.El BMX es una modalidad olímpica desde los Juegos de 2008.El BMX es una modalidad extrema del ciclismo, nacida en California y practicada en Puerto Rico desde la década de 1980.
1 / 17 | En imágenes: familias y ciclistas aceleran el resurgir del BMX puertorriqueño. El municipio de Ceiba acogió el noveno de los 11 eventos calendarizados para 2025. - alexis.cedeno
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