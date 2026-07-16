Fallece ciclista que resultó herida en accidente de tránsito en Vieques

Una ciclista falleció a raíz de las heridas de gravedad que sufrió este miércoles tras recibir el impacto de una guagua marca Ford, modelo F-250, mientras transitaba por la carretera PR-997, kilómetro 4.2, del barrio Destino, en Vieques.

La mujer de 42 años fue transportada a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica, informó la Policía de Puerto Rico. Los hechos habrán ocurrido a eso de las 8:45 de la mañana.

Esta fue identificada por la Uniformada como Mayra Ortiz Madera.

“A consecuencia del impacto, Ortiz Madera sufrió heridas de gravedad, por lo que recibió asistencia médica y fue transportada a una institución hospitalaria donde posteriormente falleció“, detalló la Policía, en declaraciones escritas enviadas el jueves.

El conductor, por su parte, se detuvo en la escena y estuvo presente mientras las autoridades investigaban el incidente.

Los agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación para determinar las circunstancias del accidente de tránsito.

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