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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tribunal revoca permisos y ordena paralización de construcción del Paseo Ciclista en Rincón

El juez superior Johnny Reyes concluyó que el proyecto impactaba áreas protegidas de alto valor ecológico

19 de junio de 2026 - 9:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Reserva Marina Tres Palmas está protegida desde 2004. (XAVIER GARCIA)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

En una “gran victoria” para la lucha ambiental, el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla revocó los permisos que daban paso a la construcción del Paseo Ciclista y Peatonal de Rincón, al tiempo que ordenó la paralización inmediata de toda obra relacionada con el controversial proyecto.

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“Esto es algo bien grande, queremos que esta victoria sea del pueblo de Puerto Rico, y es una victoria contundente del pueblo, de las comunidades, para todos”, expresó el activista ambiental Héctor “Tito” Varela, portavoz del Colectivo en Defensa de la Reserva Marina Tres Palmas.

En una decisión emitida en la tarde del jueves, el juez superior Johnny Reyes resolvió a favor de Ramón Díaz Zambrana, de la organización Amigos de Tres Palmas, y Leanne Arcuri, residente en Rincón, al determinar que el paseo ciclista propuesto fue autorizado y tramitado de manera contraria a la reglamentación aplicable.

Según la sentencia, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) efectuó cambios sustanciales al proyecto sin tramitar las enmiendas requeridas, utilizó información incorrecta o incompleta sobre aspectos ambientales y de ubicación, y obtuvo permisos y certificaciones que no cumplían con los requisitos legales ni con las restricciones ambientales aplicables.

El juez superior señaló, además, que “la ACT ha incurrido en temeridad durante la tramitación de este caso”.

“La ACT continuó defendiendo la validez de determinaciones y permisos obtenidos mediante información incorrecta aun cuando esto surgía del propio expediente administrativo y de documentos relacionados con el proyecto. Como resultado, la parte demandante tuvo que incurrir en gastos, preparación de prueba documental, presentación de prueba pericial y comparecencias. Por tanto, se concede la suma de $15,000.00, por concepto de honorarios de abogados”, reza la sentencia.

Sentencia sobre ciclovía en Rincón by El Nuevo Día

Por otro lado, concluyó que el proyecto impactaba áreas protegidas de alto valor ecológico, incluyendo sectores cercanos a la zona marítimo terrestre y bienes de dominio público.

El Tribunal revocó la Determinación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica y el Permiso Único Incidental de la iniciativa. Además, le dio a la ACT 30 días para presentar un plan que identifique las áreas impactadas y que establezca medidas para su estabilización y reparación.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por comentarios de la ACT.

“Esto es un llamado para el pueblo puertorriqueño de que hay que llevar la lucha, hay que llevar a cabo las manifestaciones, hay que estar presente en todos estos procesos, tanto en la Legislatura, en la alcaldía, Legislatura Municipal, en las comunidades, en la calle, frente a las autoridades cuando entendemos que no están llevando a cabo su labor ministerial. Esto es una gran victoria”, agregó, en tanto, Varela, vía telefónica.

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Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

Tags
RincónMedioambienteAutoridad de Carreteras y TransportaciónTribunal de AguadillaZona Marítimo Terrestre
ACERCA DEL AUTOR
Génesis Ibarra Vázquez
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Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
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