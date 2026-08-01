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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre que fue asesinado a tiros en Loíza

Un ciudadano alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar

1 de agosto de 2026 - 8:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó este miércoles que al menos 80 personas han sido arrestadas como parte de la Operación “Impacto Total”. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a tiros durante la mañana del sábado en el kilómetro 5.2 de la PR-188, en el sector Villa Vaca, en Loíza.

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Según la información preliminar, un ciudadano alertó a la Policía sobre la presencia de una persona muerta en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron al hombre tendido en el suelo y con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Un informe policíaco posterior, el lunes, identificó al occiso como Leif A. Class Martínez, de 28 años y vecino de Santurce. Según la Uniformada, tenía expediente criminal por un caso de violencia de género en 2024.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsAsesinatosPolicía de Puerto RicoLoíza
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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