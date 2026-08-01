Identifican a hombre que fue asesinado a tiros en Loíza

Un hombre fue asesinado a tiros durante la mañana del sábado en el kilómetro 5.2 de la PR-188, en el sector Villa Vaca, en Loíza.

Según la información preliminar, un ciudadano alertó a la Policía sobre la presencia de una persona muerta en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron al hombre tendido en el suelo y con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Un informe policíaco posterior, el lunes, identificó al occiso como Leif A. Class Martínez, de 28 años y vecino de Santurce. Según la Uniformada, tenía expediente criminal por un caso de violencia de género en 2024.