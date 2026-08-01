Identifican a hombre que fue asesinado a tiros en Loíza
Un ciudadano alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar
1 de agosto de 2026 - 8:09 AM
1 de agosto de 2026 - 8:09 AM
Un hombre fue asesinado a tiros durante la mañana del sábado en el kilómetro 5.2 de la PR-188, en el sector Villa Vaca, en Loíza.
Según la información preliminar, un ciudadano alertó a la Policía sobre la presencia de una persona muerta en el lugar.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron al hombre tendido en el suelo y con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
Un informe policíaco posterior, el lunes, identificó al occiso como Leif A. Class Martínez, de 28 años y vecino de Santurce. Según la Uniformada, tenía expediente criminal por un caso de violencia de género en 2024.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.
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