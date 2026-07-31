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Identifican a hombre asesinado a tiros cerca de una finca en Aguas Buenas

Víctor Bruno Rosas, de 75 años, falleció durante la mañana del viernes

31 de julio de 2026 - 11:21 AM

Updated At

Actualizado el 31 de julio de 2026 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal del Instituto de Ciencias Forenses se encuentra en la escena del crimen en Guaynabo.
La llamada de alerta se recibió a las 10:12 a.m. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El hombre asesinado a tiros durante la mañana de este viernes en el sector Las Jácanas del barrio Sumidero, en Aguas Buenas, fue identificado por la Policía de Puerto Rico como Víctor Bruno Rosas, de 75 años.

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Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un incidente con disparos donde resultó herido de bala un hombre en la calle 7, cerca de una finca del mencionado sector.

Al llegar los agentes del distrito de Aguas Buenas a la escena, encontraron el cuerpo de Bruno Rosas con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

El caso es investigado por el agente Elvin Adams, supervisado por el sargento David Correa, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión a la fiscal Stefanie Pérez.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadAsesinatosCICDisparosAguas Buenas
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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