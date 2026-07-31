Identifican a hombre asesinado a tiros cerca de una finca en Aguas Buenas

El hombre asesinado a tiros durante la mañana de este viernes en el sector Las Jácanas del barrio Sumidero, en Aguas Buenas, fue identificado por la Policía de Puerto Rico como Víctor Bruno Rosas, de 75 años.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un incidente con disparos donde resultó herido de bala un hombre en la calle 7, cerca de una finca del mencionado sector.

Al llegar los agentes del distrito de Aguas Buenas a la escena, encontraron el cuerpo de Bruno Rosas con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.