Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
31 de julio de 2026
89°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre forcejea con asaltante, le quita el arma y logra escapar en Naguabo

Dos individuos irrumpieron en su residencia, lo amenazaron y lo obligaron a abordar un vehículo

31 de julio de 2026 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los ladrones cargaron con cadenas, celulares y dinero en efectivo. (Archivo)
La víctima le arrebato el arma de fuego a uno de los individuos y realizó varios disparos dentro del automóvil.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 32 años fue despojado de varias prendas por dos individuos armados que irrumpieron en su residencia en Naguabo y luego lo obligaron a abordar un vehículo.

RELACIONADAS

El robo domiciliario fue reportado durante la mañana de este viernes en una residencia ubicada en el sector La Cuesta de la Esperanza, en el barrio Daguao.

Según la información preliminar de la Policía, los individuos forzaron la puerta principal de la vivienda para lograr acceso al interior. Una vez allí, lanzaron al perjudicado al suelo, lo amenazaron y se apropiaron de varias prendas.

Posteriormente, los asaltantes obligaron al hombre a abordar un vehículo Hyundai Kona gris, en el que abandonaron el lugar.

Durante el trayecto, el perjudicado comenzó a forcejear con uno de los individuos y le arrebató el arma de fuego. Acto seguido, realizó varios disparos dentro del automóvil.

A raíz de la situación, el conductor perdió el control del volante y se desvió hacia la izquierda. Los sospechosos entonces abandonaron el automóvil y dejaron en el lugar al perjudicado, quien resultó ileso.

El agente César Xavier Salas Vélez realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, que continuará con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsRobo domiciliarioNaguaboPolicía de Puerto RicoCICRobos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 31 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: