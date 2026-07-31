Hombre forcejea con asaltante, le quita el arma y logra escapar en Naguabo
Dos individuos irrumpieron en su residencia, lo amenazaron y lo obligaron a abordar un vehículo
31 de julio de 2026 - 3:15 PM
31 de julio de 2026 - 3:15 PM
Un hombre de 32 años fue despojado de varias prendas por dos individuos armados que irrumpieron en su residencia en Naguabo y luego lo obligaron a abordar un vehículo.
El robo domiciliario fue reportado durante la mañana de este viernes en una residencia ubicada en el sector La Cuesta de la Esperanza, en el barrio Daguao.
Según la información preliminar de la Policía, los individuos forzaron la puerta principal de la vivienda para lograr acceso al interior. Una vez allí, lanzaron al perjudicado al suelo, lo amenazaron y se apropiaron de varias prendas.
Posteriormente, los asaltantes obligaron al hombre a abordar un vehículo Hyundai Kona gris, en el que abandonaron el lugar.
Durante el trayecto, el perjudicado comenzó a forcejear con uno de los individuos y le arrebató el arma de fuego. Acto seguido, realizó varios disparos dentro del automóvil.
A raíz de la situación, el conductor perdió el control del volante y se desvió hacia la izquierda. Los sospechosos entonces abandonaron el automóvil y dejaron en el lugar al perjudicado, quien resultó ileso.
El agente César Xavier Salas Vélez realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, que continuará con la pesquisa.
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