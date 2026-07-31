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Marina de Guerra de Estados Unidos confirma accidente con avión caza en California

El piloto se eyectó ileso y fue trasladado a un centro médico

31 de julio de 2026 - 3:40 PM

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Esta imagen, extraída de un vídeo facilitado por KGTV, muestra el lugar del accidente de un avión F-35 ocurrido el viernes 31 de julio, cerca de la base aérea de Miramar, en San Diego.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— La Marina de Guerra de Estados Unidos informó que el piloto de un caza furtivo F-35B se eyectó antes de que el avión se estrellara en California y fue trasladado a un centro médico.

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El avión se estrelló el viernes cerca de la base aérea de Miramar, en San Diego. En un comunicado, los marines lo calificaron de “accidente de clase A”. Se trata de la categoría de accidente más grave, que se aplica cuando los daños superan los $2 millones, se destruye una aeronave o fallece un miembro de las Fuerzas Armadas.

Un solo avión de combate F-35B cuesta unos $109 millones.

Los equipos trabajan para extinguir los escombros de un avión de combate F-35 que se estrelló cerca de la pista de aterrizaje en la Base Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar el viernes 31 de julio de 2026, en San Diego. (Luke Johnson/The San Diego Union-Tribune vía AP)
Los equipos trabajan para extinguir los escombros de un avión de combate F-35 que se estrelló cerca de la pista de aterrizaje en la Base Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar el viernes 31 de julio de 2026, en San Diego. (Luke Johnson/The San Diego Union-Tribune vía AP) (Luke Johnson)

El comunicado no incluía ningún detalle sobre el estado del piloto, salvo que se había eyectado, había sido rescatado y estaba siendo trasladado a un centro médico.

Las imágenes aéreas tomadas desde un helicóptero de un canal de noticias mostraban una columna de humo negro elevándose de los restos del accidente en un terreno baldío, con varios vehículos militares y de bomberos y personas de pie en las inmediaciones. Lo que parecía ser un retardante de llama blanco cubría el suelo, y al menos una persona rociaba los restos con una manguera contra incendios.

Candace Hadley, portavoz del Cuerpo de Bomberos de San Diego, afirmó que los bomberos se encontraban en el lugar para hacer frente a un incendio forestal que se había declarado cerca del lugar del accidente. Remitió el resto de preguntas a Miramar.

El F-35B es una de las diversas versiones del avanzado caza furtivo que utilizan el Cuerpo de Marines, la Armada y la Fuerza Aérea. La versión “B” cuenta con un motor diseñado para despegues cortos y es capaz de realizar aterrizajes verticales.

Los equipos trabajan para extinguir los escombros de un avión de combate F-35 que se estrelló cerca de la pista de aterrizaje en la Base Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar el viernes 31 de julio de 2026, en San Diego. (Luke Johnson/The San Diego Union-Tribune vía AP)
Los equipos trabajan para extinguir los escombros de un avión de combate F-35 que se estrelló cerca de la pista de aterrizaje en la Base Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar el viernes 31 de julio de 2026, en San Diego. (Luke Johnson/The San Diego Union-Tribune vía AP) (Luke Johnson)
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