Tragedia en Colorado: muere piloto de avión que ayudaba a combatir un incendio forestal
Intentaban calmar el fuego de Gold Mountain cuando ocurrió el incidente en el embalse Silver Jack
13 de julio de 2026 - 12:58 PM
13 de julio de 2026 - 12:58 PM
GUNNISON, Colorado — Una aeronave que participaba en la extinción de un incendio forestal en Colorado se ha estrellado contra un embalse, lo que ha provocado la muerte del piloto, según han informado las autoridades.
Según ha informado en su página web la oficina del sheriff del condado de Gunnison, el domingo se tuvo conocimiento de que la aeronave se había estrellado en el embalse de Silver Jack y los buzos recuperaron el cadáver del piloto.
El piloto, que se cree que era la única persona a bordo, estaba colaborando con los bomberos en la extinción del incendio de Gold Mountain, que lleva dos semanas activo y se ha extendido hasta alcanzar unas 57 millas cuadradas (148 kilómetros cuadrados) en el suroeste de Colorado. A primera hora del lunes, el incendio estaba controlado en un 13 %.
Se envió un correo electrónico a la Administración Federal de Aviación para solicitar más información sobre el accidente.
La semana pasada, los bomberos forestales de Colorado se reunieron para rendir homenaje a tres de sus compañeros que fallecieron tras quedar atrapados por las llamas en la frontera entre Colorado y Utah.
Muchos incendios de gran magnitud siguen ardiendo con fuerza en todo el oeste del país. Se extienden por Colorado, Utah y Nuevo México, mientras que hay incendios forestales en otros ocho estados, desde Alaska hasta Arizona.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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