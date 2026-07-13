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Tragedia en Colorado: muere piloto de avión que ayudaba a combatir un incendio forestal

Intentaban calmar el fuego de Gold Mountain cuando ocurrió el incidente en el embalse Silver Jack

13 de julio de 2026 - 12:58 PM

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El domingo se tuvo conocimiento de que la aeronave se había estrellado en el embalse de Silver Jack y los buzos recuperaron el cadáver del piloto. (Michael Seamans)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

GUNNISON, Colorado — Una aeronave que participaba en la extinción de un incendio forestal en Colorado se ha estrellado contra un embalse, lo que ha provocado la muerte del piloto, según han informado las autoridades.

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Según ha informado en su página web la oficina del sheriff del condado de Gunnison, el domingo se tuvo conocimiento de que la aeronave se había estrellado en el embalse de Silver Jack y los buzos recuperaron el cadáver del piloto.

El piloto, que se cree que era la única persona a bordo, estaba colaborando con los bomberos en la extinción del incendio de Gold Mountain, que lleva dos semanas activo y se ha extendido hasta alcanzar unas 57 millas cuadradas (148 kilómetros cuadrados) en el suroeste de Colorado. A primera hora del lunes, el incendio estaba controlado en un 13 %.

Un incendio forestal provocó órdenes de evacuación en una zona poco poblada del condado de Los Ángeles.El incendio se originó en medio de condiciones áridas y un intenso calor en una región remota de alto desierto a unos 70 kilómetros (45 millas) al noreste de Los Ángeles. Se anticipa que las temperaturas sean de 15 a 25 grados Fahrenheit más elevadas de lo normal en algunas zonas.
1 / 13 | 📷 Llamas en el desierto: el incendio que amenaza el condado de Los Ángeles. Un incendio forestal provocó órdenes de evacuación en una zona poco poblada del condado de Los Ángeles. - Ethan Swope

Se envió un correo electrónico a la Administración Federal de Aviación para solicitar más información sobre el accidente.

La semana pasada, los bomberos forestales de Colorado se reunieron para rendir homenaje a tres de sus compañeros que fallecieron tras quedar atrapados por las llamas en la frontera entre Colorado y Utah.

Muchos incendios de gran magnitud siguen ardiendo con fuerza en todo el oeste del país. Se extienden por Colorado, Utah y Nuevo México, mientras que hay incendios forestales en otros ocho estados, desde Alaska hasta Arizona.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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