Rompen puerta y candado: roban cuatro vehículos todoterreno en Manatí y Barceloneta
Los crímenes fueron reportados a la Policía con menos de una hora de diferencia
7 de septiembre de 2026 - 9:01 AM
7 de septiembre de 2026 - 9:01 AM
La Policía investiga dos escalamientos reportados en la mañana del domingo en dos lugares distintos en Manatí y Barceloneta, de los cuales se llevaron cuatro vehículos todoterreno.
El primero de los incidentes se reportó a las 9:00 a.m. en la Hacienda Recreativa La Ceiba, ubicada en la PR-684, en Barceloneta.
El dueño de las instalaciones reportó que “alguien forzó (el) candado de la puerta de un rancho” y de ahí extrajeron tres vehículos todoterreno. La Policía precisó que se robaron un “four track” color naranja del año 2025, un “four track” de color negro del año 2026, y un Banshee Yamaha color azul y blanco del año 2003.
Menos de una hora después, a las 9:58 a.m., se reportó otro escalamiento en una residencia de la urbanización Brisas de Mar Chiquita, en Manatí.
En ese incidente, el propietario de la vivienda informó que “alguien forzó y le ocasionó daños a la puerta ‘rolling door’ de la marquesina”. De ahí, se llevaron un “four track” marca Yamaha modelo Banshee 350 del año 2005, de color blanco y vino.
La División de Vehículos Hurtados del área policíaca de Arecibo está a cargo de la investigación de ambos casos.
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