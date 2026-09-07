Rompen puerta y candado: roban cuatro vehículos todoterreno en Manatí y Barceloneta

La Policía investiga dos escalamientos reportados en la mañana del domingo en dos lugares distintos en Manatí y Barceloneta, de los cuales se llevaron cuatro vehículos todoterreno.

El primero de los incidentes se reportó a las 9:00 a.m. en la Hacienda Recreativa La Ceiba, ubicada en la PR-684, en Barceloneta.

El dueño de las instalaciones reportó que “alguien forzó (el) candado de la puerta de un rancho” y de ahí extrajeron tres vehículos todoterreno. La Policía precisó que se robaron un “four track” color naranja del año 2025, un “four track” de color negro del año 2026, y un Banshee Yamaha color azul y blanco del año 2003.

Menos de una hora después, a las 9:58 a.m., se reportó otro escalamiento en una residencia de la urbanización Brisas de Mar Chiquita, en Manatí.

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En ese incidente, el propietario de la vivienda informó que “alguien forzó y le ocasionó daños a la puerta ‘rolling door’ de la marquesina”. De ahí, se llevaron un “four track” marca Yamaha modelo Banshee 350 del año 2005, de color blanco y vino.