Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
7 de septiembre de 2026
87°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rompen puerta y candado: roban cuatro vehículos todoterreno en Manatí y Barceloneta

Los crímenes fueron reportados a la Policía con menos de una hora de diferencia

7 de septiembre de 2026 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Vehículos Hurtados del área policíaca de Arecibo está a cargo de la investigación de ambos casos. (Jorge A Ramirez Portela)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga dos escalamientos reportados en la mañana del domingo en dos lugares distintos en Manatí y Barceloneta, de los cuales se llevaron cuatro vehículos todoterreno.

RELACIONADAS

El primero de los incidentes se reportó a las 9:00 a.m. en la Hacienda Recreativa La Ceiba, ubicada en la PR-684, en Barceloneta.

El dueño de las instalaciones reportó que “alguien forzó (el) candado de la puerta de un rancho” y de ahí extrajeron tres vehículos todoterreno. La Policía precisó que se robaron un “four track” color naranja del año 2025, un “four track” de color negro del año 2026, y un Banshee Yamaha color azul y blanco del año 2003.

Menos de una hora después, a las 9:58 a.m., se reportó otro escalamiento en una residencia de la urbanización Brisas de Mar Chiquita, en Manatí.

En ese incidente, el propietario de la vivienda informó que “alguien forzó y le ocasionó daños a la puerta ‘rolling door’ de la marquesina”. De ahí, se llevaron un “four track” marca Yamaha modelo Banshee 350 del año 2005, de color blanco y vino.

La División de Vehículos Hurtados del área policíaca de Arecibo está a cargo de la investigación de ambos casos.

Tags
Policía de Puerto RicoEscalamientoFour tracksVehículos hurtadosManatíBarcelonetaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 7 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: