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Arrestan a sospechoso de dos escalamientos que se internó en un monte en Barranquitas

El incidente provocó la movilización de los agentes de FURA

6 de septiembre de 2026 - 1:35 PM

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El individuo cuya identidad se desconoce, fue detenido en un monte aledaño a la zona donde se alega cometió los escalamientos. ((Captura de pantalla/ vía Facebook @NFURA))
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía arrestó a un hombre sospechoso de cometer dos escalamientos en Barranquitas y que, tras los hechos, se internó en un monte aledaño, lo que provocó la movilización de agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de San Juan.

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Según el informe preliminar, el individuo escaló la Ferretería Negrón a eso de las 5:17 a.m. y posteriormente la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, alrededor de las 9:13 a.m. Ambos establecimientos ubican en la carretera PR-719, kilómetro 2.5, en el barrio Helechal.

Tras los escalamientos, el hombre se internó en un monte cercano, por lo que agentes de FURA intervinieron para localizarlo. Los policías utilizaron un helicóptero para rastrear el área y posteriormente lograron arrestarlo.

Durante la intervención, varios agentes de la Policía sufrieron percances de salud y recibieron atención médica en hospitales del área. Sus condiciones fueron descritas como estables.

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