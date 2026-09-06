Power Expectations denuncia presunto conflicto de interés detrás de la cancelación de su contrato

Las intervenciones de un abogado para alertar sobre presuntas irregularidades en la propuesta de Power Expectations para obtener un contrato de generación temporal podrían constituir un conflicto de interés y hasta “espionaje corporativo”, denunció la empresa.

El asesor jurídico interno de Power Expectations, Abraham Freyre Medina, sostuvo que es necesario analizar las acciones que realizó el abogado Javier Vázquez Morales, del bufete O’Neill & Borges, al contactar a funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y al zar de Energía, Josué Colón, entre otros, a nombre de la empresa ERock, matriz de Enchanted Rock.

Freyre Medina resaltó que el bufete sanjuanero también asesora a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Vázquez no vio el claro conflicto que existe en asesorar a Enchanted Rock, a la Junta de Supervisión Fiscal y acceder al Zar para influenciarlo”, expresó este domingo Freyre Medina, mediante un comunicado de prensa.

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De inmediato, no fue posible obtener declaraciones del abogado o del bufete O’Neill & Borges.

Vázquez Morales envió un correo electrónico, en junio, a funcionarios previo a la firma del contrato de generación temporal para alertar sobre un posible fraude de Power Expectations al incluir a ERock como parte del consorcio, cuando no lo era.

“El asunto tiene que ver con el PPOA de 400 MW (megavatios) de Aguirre. Enchanted Rock (ERock), una de las principales compañías de distribución eléctrica con sede en EE.UU., fue aparentemente erróneamente incluida como una de las tres ‘Vendedoras’ bajo el contrato junto con Power Expectation(s), LLC y Reyes Contractor, LLC”, estableció el correo electrónico, reseñó recientemente El Nuevo Día.

O’Neill & Borges previamente ha informado que su participación en la controversia se ha limitado a servir de enlace de ERock Inc. con Puerto Rico a pedidos del bufete estadounidense Gibson Dunn & Crutcher.

La AEE canceló, el 18 de agosto, el contrato para el proyecto de generación temporal firmado con Power Expectations, en medio de señalamientos por falsas representaciones en los procesos de licitación y negociación. Previamente, la JSF había retirado su aval al acuerdo.

La controversia del contrato de $5,887 millones de Power Expectations: ¿cómo llegamos aquí? La compañía había sido contratada para generar energía temporera en Puerto Rico por un periodo de 10 años.

El miércoles pasado en la noche, Power Expectations radicó una demanda ante el Tribunal Federal en San Juan, buscando revertir la cancelación del contrato y procurando un interdicto preliminar y permanente que prevenga que la AEE realice un nuevo proceso de adquisición de energía temporal.

De acuerdo con el asesor jurídico de Power Expectations, la participación del zar de Energía en una vista pública cameral la semana pasada levanta nuevos cuestionamientos sobre los sucesos que dieron paso a la cancelación del contrato.

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“Las declaraciones de Josué Colón ante la Cámara de Representantes han permitido que podamos comprender las tácticas, posiblemente ilegales, del licenciado Javier Vázquez Morales de la firma O’Neill & Borges”, argumentó Freyre Medina.

Colón, en la vista, catalogó como “impropio” el acercamiento directo de Vázquez Morales.

“Como abogado de Enchanted Rock, Vázquez tiene conocimiento propio y directo que entre Power Expectations y Enchanted Rock existe una relación refrendada por varios acuerdos suscritos por los principales oficiales de ambas empresas. Claramente, le estaba mintiendo a un oficial del gobierno”, sostuvo Freyre Medina.

Josué Colón defiende su proceder ante alegaciones del polémico contrato de Power Expectations El zar de Energía y jefe de la AAPP respondió preguntas ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

Además, señaló a Vázquez Morales de, presuntamente, “relacionarse con oficiales de Flotek Industries”, empresa que fue incluida en el consorcio de Power Expectations, luego de firmado el contrato, en sustitución de Enchanted Rock.

En sus declaraciones escritas, el asesor de Power Expectations alegó que Vázquez Morales conversó, “durante aproximadamente dos semanas”, con oficiales de Flotek, pero reconoció que no asumió su representación legal por la posibilidad de que existiera un conflicto de interés.

“El que Vázquez y su firma de abogados representen a la Junta, a Enchanted Rock e intenten contratar a Flotek, es la madre de los conflictos de interés”, expresó Freyre Medina.

Argumentó que, en su análisis interno, evalúan si se obtuvieron secretos comerciales de forma indebida y si se utilizó información confidencial de una empresa en contra de Power Expectations.

“Personas como Vázquez Morales y otros que pudieran haber intentado interferir con el contrato de Power Expectations y la AEE tienen mucho que explicar y posiblemente tendrán que enfrentar la justicia por los actos potencialmente ilegales que llevaron a cabo”, manifestó Freyre Medina.

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Estas son las primeras expresiones públicas que emite Freyre Medina, oficialmente, como asesor jurídico de Power Expectations, con lo cual se confirman reportes de El Nuevo Día de que el abogado había hecho gestiones bajo ese rol a nombre de la empresa. Su nombre salió a la luz pública hace unas semanas, luego que la JSF revelara una carta de ERock, en la cual alega que Power Expectations intentó “extorsionarle”.