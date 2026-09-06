Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
6 de septiembre de 2026
91°Lluvias dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nepal y China elevan a 1,384 la cifra de muertos doce días después de las devastadoras riadas

Las autoridades continúan la búsqueda y rescate de personas en la frontera de ambos países

6 de septiembre de 2026 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gente recupera sus pertenencias tras las inundaciones repentinas en Nuwakot, Nepal. (Rajesh Kumar Singh)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Doce días después de las devastadoras riadas que asolaron la cordillera del Himalaya, el balance conjunto de víctimas en Nepal y la región del Tíbet (China) se sitúa en 1,384 fallecidos, mientras los masivos operativos de emergencia continúan la búsqueda de más de 5,500 desaparecidos a ambos lados de la frontera.

RELACIONADAS

En Nepal, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) actualizó este domingo su balance oficial a 1,341 víctimas mortales. Esta cifra supone un ligero descenso respecto a los 1,344 notificados en la víspera, una fluctuación que las autoridades atribuyen a la complejidad logística de las labores forenses y al continuo recuento de restos humanos parciales recuperados entre los escombros.

El número de personas cuyo paradero se desconoce en el país del Himalaya ha aumentado a 4,996. Entre los desaparecidos figuran al menos 589 ciudadanos extranjeros, incluidos dos españoles. La identificación sigue siendo el mayor desafío, hasta el momento, el Gobierno nepalí solo ha podido entregar 98 cuerpos a sus respectivas familias.

Una imagen de Ganesh Nepali, de 42 años, quien está desaparecido tras las inundaciones repentinas, es cargada por sus familiares durante un funeral simbólico a orillas del río Bagmati, en Katmandú, Nepal.Familiares realizan rituales con una imagen de Ganesh Nepali, de 42 años, quien está desaparecido tras las inundaciones repentinas, durante un funeral simbólico a orillas del río Bagmati, en Katmandú, Nepal. La gente recupera sus pertenencias tras inundaciones repentinas en Nuwakot, Nepal.
1 / 30 | 📷 Despedidas sin cuerpos: Nepal realiza funerales simbólicos tras la riada . Una imagen de Ganesh Nepali, de 42 años, quien está desaparecido tras las inundaciones repentinas, es cargada por sus familiares durante un funeral simbólico a orillas del río Bagmati, en Katmandú, Nepal. - Niranjan Shrestha

En la vecina región china del Tíbet, también duramente golpeada por la avalancha de lodo y rocas del pasado 26 de agosto, el último balance difundido por las autoridades eleva a 43 los fallecidos, mientras 519 personas siguen todavía desaparecidas.

Pese al tiempo transcurrido desde el desastre, las esperanzas en la “zona cero” se han reavivado en los últimos días tras el hallazgo con vida de cuatro personas. El sábado, los equipos rescataron a Chandrika Shrestha, una mujer de 64 años que sobrevivió once días sepultada por una gruesa capa de lodo en su vivienda del mercado de Betrawati (Nuwakot).

Horas antes, un ciudadano chino fue extraído con vida tras pasar once días atrapado en un túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli-1 (Rasuwa). Estos dos exitosos operativos se suman a la liberación el viernes de otros dos trabajadores que pasaron diez días sepultados en una galería de la cercana central Trishuli 3A.

El Gobierno nepalí mantiene un despliegue sin precedentes con 21.465 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad (Ejército, Policía y Fuerza Armada) operando sobre el terreno. Estas labores han permitido auxiliar y poner a salvo hasta el momento a 13,104 personas.

Según el último informe oficial, 6,075 heridos han recibido atención médica, mientras que 3,652 desplazados permanecen alojados en 39 centros de acogida provisionales distribuidos en distritos castigados como Rasuwa, Nuwakot y Dhading.

Tags
Breaking NewsNepalChina Muertes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 6 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: