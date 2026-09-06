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Reportan tres asesinatos en cinco horas en Toa Baja y Mayagüez

En uno de los incidentes, un hombre de 70 años resultó herido y un caballo murió

6 de septiembre de 2026 - 6:42 AM

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En la escena de los asesinatos en San Juan, la Policía ocupó casquillos de bala calibre .40 y calibre 7.62 x3. (Archivo / GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 308 asesinatos en lo que va de este año, igual cantidad que la registrada para la misma fecha en el 2025. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Tres hombres fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por separado por la Policía desde la noche del sábado y la madrugada del domingo en Toa Baja y Mayagüez.

La primera muerte violenta fue registrada en el kilómetro 2.2 de la carretera PR-867, en Sabana Seca, Toa Baja.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un herido de bala.

De acuerdo con la información preliminar, en el lugar los agentes encontraron el cuerpo de Luis Miguel Nieves Cruz, de 32 años, con heridas de bala en el cuerpo. En la escena, también ocuparon una motora XR650 blanca del 2026.

Por otro lado, en un caso no relacionado, a eso de las 9:08 de la noche, la Policía fue avisada sobre unos heridos de bala frente al edificio 15 del residencial Jardines de Concordia en Mayagüez.

Tras llegar a la escena, los policías encontraron el cuerpo de baleado de un joven que fue identificado como Anyer Jeremy Manuel Agosto Ortiz, de 23 años.

En el mismo lugar encontraron que un hombre de 70 años fue herido de bala y transportado a un hospital, mientras que un caballo murió.

Más tarde, otro asesinato fue reportado, a eso la 1:20 de la madrugada de hoy, domingo, frente a una cancha del residencial Roosevelt en Mayagüez.

De la investigación preliminar se desprende que una llamada al cuartel de la Policía avisó sobre un herido de bala. Luego, en el lugar encontraron un hombre sin vida que no fue identificado de inmediato. El occiso presentaba varias heridas de bala.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 308 asesinatos en lo que va de este año, igual cantidad que la registrada para la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsAsesinatosPolicía de Puerto RicoToa BajaMayagüez
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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