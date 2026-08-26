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Identifican posible móvil tras asesinato de una mujer en San Germán

La Policía indicó que la víctima tenía 38 años

26 de agosto de 2026 - 12:58 PM

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 p.m., en el kilómetro 36.3 de la carretera PR-102, en el barrio Minillas, frente a la antigua Villa Chelín, en San Germán. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Los investigadores de la Policía han identificado un posible móvil con relación al asesinato de una mujer ayer, martes, en San Germán.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 a.m., en el kilómetro 36.3 de la PR-102, en el barrio Minillas, frente a la antigua Villa Chelín.

El capitán Carlos Candelario, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, indicó a El Nuevo Día que, al momento, entienden que el móvil no está relacionado con violencia de género.

“Aparentemente fue por sustancias (controladas)”, sostuvo Candelario. “Ese es el móvil”.

“De acuerdo con las entrevistas que se han hecho, la investigación nos va llevando a que el móvil fue por sustancias”, recalcó.

Sin embargo, el oficial dijo que todavía no han logrado establecer una persona sospechosa por la muerte de la víctima, identificada como Melanie Rivera Avilés, de 38 años y residente de San Germán.

Su cuerpo baleado fue encontrado sin signos vitales después de que una llamada al Distrito de San Germán alertara sobre disparos en el lugar.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSan Germán
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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