Identifican posible móvil tras asesinato de una mujer en San Germán

Los investigadores de la Policía han identificado un posible móvil con relación al asesinato de una mujer ayer, martes, en San Germán.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 a.m., en el kilómetro 36.3 de la PR-102, en el barrio Minillas, frente a la antigua Villa Chelín.

El capitán Carlos Candelario, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, indicó a El Nuevo Día que, al momento, entienden que el móvil no está relacionado con violencia de género.

“Aparentemente fue por sustancias (controladas)”, sostuvo Candelario. “Ese es el móvil”.

“De acuerdo con las entrevistas que se han hecho, la investigación nos va llevando a que el móvil fue por sustancias”, recalcó.

Sin embargo, el oficial dijo que todavía no han logrado establecer una persona sospechosa por la muerte de la víctima, identificada como Melanie Rivera Avilés, de 38 años y residente de San Germán.