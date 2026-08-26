Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
26 de agosto de 2026
92°Soleado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Elon Musk le puso fecha al final del celular y explicó qué lo reemplazará

En una entrevista, advirtió que el smartphone tal como lo conocemos hoy está viviendo sus últimos años

26 de agosto de 2026 - 12:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Archivo- Elon Musk utiliza su teléfono durante una cena de Estado ofrecida en honor del presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. (Mark Schiefelbein)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Elon Musk volvió a sacudir el avispero tecnológico. En su última aparición en el podcast The Joe Rogan Experience, el magnate detrás de Tesla, Neuralink y xAI decretó lo que muchos consideran el principio del fin para el dispositivo que hoy gobierna nuestras vidas: la muerte del smartphone tradicional. Según sus estimaciones, en unos cinco o seis años estos aparatos que cargamos en el bolsillo pasarán a ser completamente obsoletos.

RELACIONADAS

Para el empresario, la fecha de defunción de la tecnología actual está fijada entre 2030 y 2031. Pero, ¿qué vendrá después? Musk no habla de un reemplazo físico extravagante, sino de una transformación radical en el software y en nuestra interacción diaria.

El dispositivo del futuro dejará de ser el centro de procesamiento para convertirse en lo que definió como un “nodo periférico para la inferencia de inteligencia artificial”. El aparato físico solo conservará la pantalla, los parlantes y la conexión inalámbrica a internet.

El funcionamiento que imagina el dueño de X se aleja por completo de los menús, íconos y sistemas operativos como Android o iOS. “En el futuro no habrá sistemas operativos. Tampoco habrá aplicaciones”, sentenció de forma tajante. En lugar de abrir de manera individual programas separados para mandar un mail, ver un video o escribir un mensaje, una inteligencia artificial unificada se encargará de gestionar absolutamente todo. Vos le vas a pedir lo que querés (o la propia IA se anticipará a tus necesidades) y el sistema resolverá la tarea mostrando el resultado directamente en pantalla. Incluso plataformas como X o el correo electrónico tradicional vivirán integradas dentro de este único entorno inteligente.

La clave técnica de esta predicción radica en la distribución del procesamiento. Tendremos una IA instalada en el dispositivo (diseñada para minimizar el uso de banda ancha de la red) que se comunicará constantemente en tiempo real con una IA muy potente alojada en servidores remotos. Esta sinergia permitirá, por ejemplo, generar videos en tiempo real de absolutamente cualquier cosa que el usuario imagine. Las tiendas de aplicaciones perderán todo protagonismo en un ecosistema donde la interacción será puramente conversacional y predictiva, según Musk.

Fiel a su estilo, el magnate aclaró que actualmente no está trabajando en el desarrollo de un teléfono propio; simplemente se limitó a describir el futuro inevitable que visualiza para la industria.

Musk esquivó dar detalles sobre temas cruciales que hoy están en el centro del debate global, como la protección de la privacidad de los usuarios, el funcionamiento de estos dispositivos cuando no hay conexión a internet o el peligroso interrogante de quién controlará semejantes infraestructuras de IA.

Tags
Breaking NewsElon MuskCelulares inteligentesCelularEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 26 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: