Arrestan a sospechoso por tiroteo que dejó un hombre muerto y un perro herido en Quebradillas

El Tribunal de Arecibo encontró causa, este miércoles, para el arresto de un sospechoso relacionado con el tiroteo que dejó un hombre asesinado y un perro herido en Quebradillas.

La Policía identificó al detenido como Moisés Manuel Salas Pellot, de 39 años.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados el lunes, a través del Sistema Emergencias 9-1-1, a eso de la 1:05 a.m., en el residencial Francisco Vigo Salas.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de una persona frente a las oficinas de administración del residencial, mientras que el perro fue llevado a un hospital veterinario. El occiso fue identificado como Jonathan Rivera Hermina, de 32 años, y quien tenía varios impactos de bala.

La teniente Francheska Barreto, directora de la División de Homicidios de la región de Arecibo, indicó que, en el transcurso de la investigación, conocieron que una persona vinculada a la escena había ido a buscar asistencia médica en un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

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“Se identifica a esa persona, pero que abandonó el CDT. Logramos dar con esta persona en horas de la tarde de ayer”, explicó Barreto a El Nuevo Día.

Asimismo, señaló que diligenciaron una orden de registro y allanamiento en la residencia del sospechoso, donde ocuparon un arma de fuego.

Por instrucciones de la fiscal Daralis Alicea Cordero, le radicaron dos cargos por destrucción de pruebas y dos violaciones a la Ley de Armas por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y fabricación, distribución, posesión y uso de Municiones.

Tras evaluar la prueba, el juez Rafael Lugo encontró causa para el arresto y le fijó una fianza de $30,000. Al no poder prestarla, fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar.