¿Usaron dinero falso? Denuncian caso de “estafa” en Bayamón

La Policía investiga una denuncia sobre una transacción que supuestamente involucró “dinero falso” en Bayamón.

El caso fue reportado ayer, martes, a eso de las 10:43 de la noche, en la carretera PR-29, cerca de los predios de la cancha de la escuela Cacique Agüeybaná.

De acuerdo con la información preliminar ofrecida por la Uniformada, el querellante alegó que “se reunió con dos individuos vestidos de negro, con quienes había coordinado una cita en el lugar antes mencionado para realizar la venta de una motora marca Taizhou Zhongneng, del año 2024, con tablilla 308666M”.

“Posteriormente, tras concretar la transacción por la cantidad de $1,500 los compradores se marcharon del lugar”, señala el informe policiaco. “Minutos más tarde, el querellante se percató de que el dinero recibido como pago era falso”.