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¿Usaron dinero falso? Denuncian caso de “estafa” en Bayamón

El presunto fraude ocurrió en una transacción para la venta de una motora

26 de agosto de 2026 - 9:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
El caso fue reportado ayer, martes, a eso de las 10:43 de la noche, en la carretera PR-29, cerca de los predios de la cancha de la Escuela Cacique Agüeybaná en Bayamón.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga una denuncia sobre una transacción que supuestamente involucró “dinero falso” en Bayamón.

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El caso fue reportado ayer, martes, a eso de las 10:43 de la noche, en la carretera PR-29, cerca de los predios de la cancha de la escuela Cacique Agüeybaná.

De acuerdo con la información preliminar ofrecida por la Uniformada, el querellante alegó que “se reunió con dos individuos vestidos de negro, con quienes había coordinado una cita en el lugar antes mencionado para realizar la venta de una motora marca Taizhou Zhongneng, del año 2024, con tablilla 308666M”.

“Posteriormente, tras concretar la transacción por la cantidad de $1,500 los compradores se marcharon del lugar”, señala el informe policiaco. “Minutos más tarde, el querellante se percató de que el dinero recibido como pago era falso”.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicofraudeBayamón
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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