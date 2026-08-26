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Suspenden a tres agentes del Servicio Secreto por presunta conducta indebida

Los funcionarios esperan por el resultado de una investigación en su contra, aunque no se precisa la razón

26 de agosto de 2026 - 9:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Servicio Secreto ha sido objeto de escrutinio, ya que el presidente Donald Trump ha sido blanco de al menos tres complots para asesinarlo en los últimos dos años. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El martes se suspendió a tres funcionarios del Servicio Secreto de Estados Unidos, a la espera del resultado de una investigación llevada a cabo por la oficina de normas profesionales de la agencia.

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Los tres desempeñaban funciones ajenas a las de las fuerzas del orden y estaban siendo investigados por una posible conducta indebida, según informó la oficina de información pública de la agencia. Sin embargo, el motivo de la medida seguía sin estar claro, ya que la Oficina de Responsabilidad Profesional acababa de iniciar su investigación.

El Servicio Secreto ha sido objeto de escrutinio, ya que el presidente Donald Trump ha sido blanco de al menos tres complots para asesinarlo en los últimos dos años. En abril, la policía informó de que un hombre armado burló los controles de seguridad del Hilton de Washington durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistía Trump.

El Servicio Secreto también ha sido objeto de atención tras otros incidentes recientes.

El mes pasado, el Departamento de Justicia citó a comparecer a varios periodistas del “New York Times” después de que estos informaran sobre problemas de seguridad relacionados con el nuevo Air Force One, un regalo de Catar. Las citaciones, que posteriormente fueron retiradas, se produjeron después de que el Times informara de que se había instado a Trump a abandonar Turquía en el antiguo Air Force One a instancias del Servicio Secreto.

Posteriormente, a principios de este mes, Trump reconoció que, en realidad, se había escabullido del Air Force One al salir de Turquía porque el Servicio Secreto y el ejército querían que viajara en un “avión diferente”, debido a la preocupación de que Irán tuviera la intención de asesinarlo.

Trump solo confirmó que se había escabullido después de que “The Washington Post” informara de que había participado en una elaborada artimaña en la que parte de su equipo, el Servicio Secreto y algunos periodistas volaron en el antiguo modelo del Air Force One, mientras que a él lo subieron a escondidas a otro avión militar para salir de Turquía.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Servicio Secreto de Estados UnidosDonald TrumpInvestigacionesBreaking News
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