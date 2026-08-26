“Se va a sentir sofocante”: advierten sobre aviso de calor extremo para Puerto Rico

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Puerto Rico enfrentará este miércoles otra peligrosa jornada de calor, con temperaturas máximas entre los altos 80 y los 90 grados Fahrenheit y una densa capa de polvo del Sahara que limitará la formación de lluvias.

Por esa razón, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan mantiene un aviso de calor extremo para Puerto Rico, mientras Vieques y Culebra permanecen bajo una advertencia de calor.

“Las temperaturas van a estar nuevamente bastante calientes”, informó a El Nuevo Día la meteoróloga María Novoa, del SNM, quien explicó que las condiciones responden, en parte, a una disminución en la humedad luego de que la onda tropical que afectó la región el martes se alejara del área.

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A esto se suma la presencia del polvo del Sahara, que pudo contribuir a que las temperaturas nocturnas se mantuvieran más elevadas.

“Hay estaciones que despertaron con un grado o dos grados por encima de lo que tenían ayer”, señaló Novoa.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Ante el panorama, la meteoróloga exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, beber abundante agua, limitar la exposición prolongada al sol y reducir, de ser posible, las actividades al aire libre.

También recomendó que las personas que trabajan bajo el sol tomen descansos frecuentes durante la jornada.

“De verdad estos niveles de calor pudieran estar afectándole porque se va a sentir sofocante”, advirtió Novoa, quien pidió prestar especial atención a los adultos mayores, los niños y las mascotas.

En cuanto a la lluvia, se anticipa actividad típica de la tarde principalmente en el oeste de Puerto Rico, aunque las precipitaciones estarán limitadas por una capa de polvo del Sahara con concentraciones entre moderadas y altas.

Durante la madrugada y la mañana del jueves, una zona de humedad que se aproxima a la región podría favorecer algunos aguaceros sobre sectores del este y noreste.

1 / 22 | 📷 Así arde el planeta: el calor extremo y la sequía causan estragos en todo el mundo . Las condiciones meteorológicas extremas han elevado las temperaturas por encima de los 100 grados Fahrenheit en varios países, lo que ha provocado alertas sanitarias para millones de personas. - Vadim Ghirda 1 / 22 📷 Así arde el planeta: el calor extremo y la sequía causan estragos en todo el mundo Las condiciones meteorológicas extremas han elevado las temperaturas por encima de los 100 grados Fahrenheit en varios países, lo que ha provocado alertas sanitarias para millones de personas. Vadim Ghirda Compartir

Más adelante, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, se espera el paso de otra onda tropical, que podría dejar aguaceros principalmente sobre sectores del este de la isla.