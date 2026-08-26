“Homicidio justificado”: reclasifican caso por muerte de hombre baleado en Naguabo el Día de Reyes
Las autoridades habían detenido originalmente a una persona como sospechosa
26 de agosto de 2026 - 8:03 AM
26 de agosto de 2026 - 8:03 AM
La Policía reclasificó como “homicidio justificado” el caso de un hombre que murió baleado el pasado Día de Reyes, 6 de enero, en Naguabo.
El occiso fue identificado como José Luis Rodríguez Algarín, de 34 años y residente de Luquillo.
Los hechos fueron reportados a eso de las 3:00 de la madrugada, en la calle Nazaret, de la urbanización Promised Land.
Los agentes llegaron a la escena después que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisara sobre disparos en el lugar.
Según la información preliminar, un hombre de 28 años que se encontraba allí le dijo a uno de los policías que le había disparado a un individuo que no conoce y que estaba en la casa.
Por las admisiones, le hicieron las advertencias de ley y fue detenido, mientras que el cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones.
De la investigación se desprende que en la escena también ocuparon un arma de fuego Aeroprecision modelo X15 calibre .223 con municiones y cargador, así como municiones y cargadores calibre .40.
La agente Joan Méndez y la sargento Johanna Rivera, de la División de Homicidios se hicieron cargo del caso, junto con el fiscal Miguel Hornero, quien expidió la boleta.
Tras meses de investigación, la Policía reclasificó ayer “de asesinato a homicidio justificado”.
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