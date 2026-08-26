“Homicidio justificado”: reclasifican caso por muerte de hombre baleado en Naguabo el Día de Reyes

El occiso fue identificado como José Luis Rodríguez Algarín, de 34 años y residente de Luquillo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:00 de la madrugada, en la calle Nazaret, de la urbanización Promised Land.

Los agentes llegaron a la escena después que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisara sobre disparos en el lugar.

Según la información preliminar, un hombre de 28 años que se encontraba allí le dijo a uno de los policías que le había disparado a un individuo que no conoce y que estaba en la casa.

Por las admisiones, le hicieron las advertencias de ley y fue detenido, mientras que el cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones.

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De la investigación se desprende que en la escena también ocuparon un arma de fuego Aeroprecision modelo X15 calibre .223 con municiones y cargador, así como municiones y cargadores calibre .40.

La agente Joan Méndez y la sargento Johanna Rivera, de la División de Homicidios se hicieron cargo del caso, junto con el fiscal Miguel Hornero, quien expidió la boleta.