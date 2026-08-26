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Cientos de desaparecidos y al menos 8 muertos luego que una avalancha desencadenó inundaciones en Nepal

Expertos climáticos señalaron que la inundación repentina pudo surgir tras el desprendimiento de un glaciar

26 de agosto de 2026 - 7:33 AM

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Varias casas dañadas se alzan precariamente cerca de las orillas del río Trishuli, crecidas y repletas de escombros, tras las crecidas repentinas registradas el miércoles en el distrito de Nuwakot, en Nepal. (Niranjan Shrestha)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Udin Dhunga - Cientos de personas estaban desaparecidas después de que una avalancha de hielo y rocas desencadenó inundaciones masivas repentinas que arrasaron parte de Nepal el miércoles, mataron al menos a ocho personas y causaron daños generalizados en aldeas e infraestructura.

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Tras la inundación se reportó la desaparición de 384 turistas, incluidos 291 de países como India, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia, dijeron las autoridades.

El río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las 9:00 a.m. del miércoles y destruyó varias aldeas, además de carreteras y proyectos hidroeléctricos, de acuerdo con funcionarios. Se emitieron avisos a residentes de varios distritos de Nepal y se pidió que se alejaran de las riberas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani.

“Hemos pedido tanto a India como a China que nos ayuden en las labores de rescate”, dijo Sasmit Pokharel, portavoz del gobierno nepalí.

La zona más afectada, el distrito de Rasuwa, registró inundaciones repentinas similares a las de agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el vecino Tíbet se desbordó a consecuencia de las altas temperaturas en la región montañosa. Nueve personas perdieron la vida y se registraron daños en infraestructura crítica, incluyendo un puente que conecta ambos dos países.

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que la inundación repentina del miércoles pudo tener su origen en una avalancha procedente de un glaciar.

El río Lhende Khola, un afluente del río Bhotekoshi, registró su máximo nivel de crecida el miércoles, señalaron.

“El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses. Esta vez, el detonante fue una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar del lado nepalí que bloqueó el río y liberó una súbita crecida aguas abajo”, dijo Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática.

“En un Himalaya que se calienta, la alerta temprana es la primera línea de adaptación”, añadió.

La región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países cercanos, incluida India, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, las inundaciones y los deslaves porque se está calentando más rápido que el resto del planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano. Las investigaciones han mostrado que los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor, las lluvias intensas y el derretimiento de los glaciares, se han vuelto más frecuentes en la región.

A principios de año, los miembros del grupo de investigación de Katmandú hallaron que los glaciares en toda la región del Hindu Kush Himalaya se están derritiendo a un ritmo acelerado, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000, principalmente debido al aumento de las temperaturas globales y al cambio climático.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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NepalGlaciaresInundacionesAvalanchaBreaking News
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