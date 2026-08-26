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Federales diligencian 81 órdenes de arresto en el oeste de Puerto Rico

Las detenciones están encabezadas por el FBI y la Policía estatal

26 de agosto de 2026 - 6:22 AM

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Los detenidos están siendo llevados para procesar a una localidad de Cabo Rojo. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades federales llevan a cabo un operativo para diligenciar 81 órdenes de arresto en la zona oeste de Puerto Rico.

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La portavoz de la Fiscalía federal en la isla, Lymarie Llovet, informó que las detenciones responden a una acusación de un gran jurado federal.

Explicó que el operativo está encabezado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Policía de Puerto Rico, con el apoyo de DEA, HSI, ATF e inspectores del Servicio Postal.

Los detenidos están siendo llevados para procesar a una localidad de Cabo Rojo.

Llovet indicó que más detalles serán ofrecidos durante una conferencia de prensa pautada para mañana, jueves.

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Tags
Policía de Puerto RicoFBIBreaking NewsArrestosOperativosFiscalía federal
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