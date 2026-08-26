Federales diligencian 81 órdenes de arresto en el oeste de Puerto Rico

Las autoridades federales llevan a cabo un operativo para diligenciar 81 órdenes de arresto en la zona oeste de Puerto Rico.

La portavoz de la Fiscalía federal en la isla, Lymarie Llovet, informó que las detenciones responden a una acusación de un gran jurado federal.

Explicó que el operativo está encabezado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Policía de Puerto Rico, con el apoyo de DEA, HSI, ATF e inspectores del Servicio Postal.

Los detenidos están siendo llevados para procesar a una localidad de Cabo Rojo.

Llovet indicó que más detalles serán ofrecidos durante una conferencia de prensa pautada para mañana, jueves.

---