Alguaciles federales arrestan en San Sebastián a sospechoso de asesinato de una pareja en Miami

Alguaciles federales arrestaron el miércoles, en San Sebastián, a un hombre sospechoso de un doble asesinato en junio pasado en el estado de la Florida.

El director de la Oficina de Alguaciles federales en Puerto Rico, Wilmer Ocasio, indicó que los agentes capturaron a Andrés González, de 73 años, contra quien pesa una orden de arresto en el condado de Miami-Dade.

Los cargos le imputan el asesinado de una pareja. Las víctimas fueron identificadas como Roger Arredondo González, de 61 años, y Esther Liontos, de 58 años.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó ayer que detectives de su unidad de investigación habían identificado al sospechoso y su paradero, por lo que habían obtenido una orden de arresto contra González, que fue diligenciada con los Alguaciles y federales, junto con la División de Arrestos y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico.

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“Se le imputa que, en una transacción de dinero, saca un arma de fuego y asesina una pareja”, indicó Ocasio.

Se alega que, luego, el sospechoso abordó un avión para esconderse en Puerto Rico. La hermana del individuo dijo a Telemundo que lo había recibido en su casa, pero no sabía que era para tratar de evadir a las autoridades.

De acuerdo con un comunicado del Sheriff del condado de Miami-Dade, las autoridades fueron alertadas el pasado 19 de junio sobre una mujer inconsciente.

“Al llegar, descubrieron una mujer adulta que no respondía, tirada sobre el suelo al frente de la residencia”, detalló informe del Sheriff. “Además, un hombre adulto fue localizado cerca tirado en el suelo”.

Posteriormente, paramédicos certificaron que ambos habían fallecido.

Por ser un caso estatal en Florida, Ocasio explicó que González fue entregado a las autoridades locales para la vista de extradición.