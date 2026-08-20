Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de agosto de 2026
90°Bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alguaciles federales arrestan en San Sebastián a sospechoso de asesinato de una pareja en Miami

Las víctimas fueron un hombre de 61 años y una mujer de 58 años

20 de agosto de 2026 - 10:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los agentes capturaron a Andrés González, de 73 años, contra quien pesa una orden de arresto en el condado de Miami-Dade. (Shutterstock)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Alguaciles federales arrestaron el miércoles, en San Sebastián, a un hombre sospechoso de un doble asesinato en junio pasado en el estado de la Florida.

RELACIONADAS

El director de la Oficina de Alguaciles federales en Puerto Rico, Wilmer Ocasio, indicó que los agentes capturaron a Andrés González, de 73 años, contra quien pesa una orden de arresto en el condado de Miami-Dade.

Los cargos le imputan el asesinado de una pareja. Las víctimas fueron identificadas como Roger Arredondo González, de 61 años, y Esther Liontos, de 58 años.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó ayer que detectives de su unidad de investigación habían identificado al sospechoso y su paradero, por lo que habían obtenido una orden de arresto contra González, que fue diligenciada con los Alguaciles y federales, junto con la División de Arrestos y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico.

“Se le imputa que, en una transacción de dinero, saca un arma de fuego y asesina una pareja”, indicó Ocasio.

Se alega que, luego, el sospechoso abordó un avión para esconderse en Puerto Rico. La hermana del individuo dijo a Telemundo que lo había recibido en su casa, pero no sabía que era para tratar de evadir a las autoridades.

De acuerdo con un comunicado del Sheriff del condado de Miami-Dade, las autoridades fueron alertadas el pasado 19 de junio sobre una mujer inconsciente.

“Al llegar, descubrieron una mujer adulta que no respondía, tirada sobre el suelo al frente de la residencia”, detalló informe del Sheriff. “Además, un hombre adulto fue localizado cerca tirado en el suelo”.

Posteriormente, paramédicos certificaron que ambos habían fallecido.

Por ser un caso estatal en Florida, Ocasio explicó que González fue entregado a las autoridades locales para la vista de extradición.

Luego, los Alguaciles federales transportarán al imputado a Florida para que enfrente dos cargos de asesinato en primer grado pendientes en su contra.

Tags
Breaking NewsArrestosEstado de FloridaSan SebastiánMiami
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 20 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: