Emergencia en Ceiba: tres personas quedan atrapadas en Charco Frío

La Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Ceiba lidera el rescate de tres personas atrapadas tras la repentina crecida del Charco Frío, ubicado en ese municipio.

De momento, se desconocen las identidades y edades de las personas afectadas, quienes aún no han podido ser rescatadas, indicó a El Nuevo Día un trabajador de la OMME.

La oficina municipal colabora en la búsqueda con personal del Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, la Policía de Puerto Rico y un servicio de ambulancias.

El Sevicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un aviso de inundaciones repentinas, hasta las 6:30 p.m., para Ceiba y Fajardo, donde el estimado de lluvia observada es de tres a cuatro pulgadas.

Asimismo, alertó de una crecida en el río Fajardo, que alimenta la poza en Ceiba donde se encuentran atrapadas las personas.

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“El medidor del río para Río Fajardo reporta niveles elevados de agua. Las inundaciones pueden afectar lugares bajos y propensos a inundarse a lo largo de la cuenca. Las personas en estas áreas deben mantenerse atentas, evitar carreteras inundadas y seguir las recomendaciones oficiales”, informó el SNM.

Los eventos de lluvia han afectado sectores del este, norte, oeste y centro, donde se han registrado avisos y advertencias de inundaciones, a lo largo del día. De hecho, el SNM con el registro de 1.87 pulgadas en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, se rompió el récord de lluvia para el 4 de octubre. El marcador anterior fue de 1.31 pulgadas en el 1937.