Emiten advertencias de inundaciones para varios municipios: ¿cuáles están bajo alerta?
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó sobre aguaceros para esta tarde
4 de octubre de 2026 - 2:30 PM
4 de octubre de 2026 - 2:30 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió varias advertencias de inundaciones y un aviso de inundaciones repentinas para esta tarde en distintos municipios de Puerto Rico.
El aviso de inundaciones repentinas de la agencia federal aplica a los pueblos de Canóvanas, Carolina y Loíza hasta las 3:45 p.m.
“A las 2:11 p. m., el radar Doppler indicaba tormentas eléctricas que producían lluvias intensas en el área bajo aviso”, informó el SNM.
“Han caído entre 2 y 4 pulgadas de lluvia. Es posible que se registren cantidades adicionales de lluvia de 1 a 2 pulgadas en el área bajo aviso. Se están produciendo inundaciones repentinas o se espera que comiencen en breve”, apuntó.
🌊🚨 Flash Flood Warning | Aviso de Inundaciones Repentinas— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 4, 2026
⏰ Until Sun Oct 4, 3:45 PM AST | dom, 4 oct, 3:45 p. m. AST
Never enter floodwaters. | Nunca entre en aguas inundadas.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/5lPfSWyhw2
Mientras, el SNM emitió advertencias de inundaciones para Ceiba, Fajardo y Naguabo, con efectividad hasta las 4:30 de la tarde.
Por otro lado, una advertencia está vigente hasta las 5:30 p.m. en los municipios de Barranquitas, Ciales, Comerío, Corozal, Morovis, Naranjito.
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 4, 2026
📍 Ceiba, Fajardo, and Naguabo
⏰ Until Sun Oct 4, 4:30 PM AST | dom, 4 oct, 4:30pm AST
Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas.#PRwx pic.twitter.com/2kmDjDfDnq
Hasta esa misma hora también emitió una advertencia para Moca and San Sebastián.
Más temprano, el SNM había emitido una advertencia de calor para todo Puerto Rico.
El meteorólogo del SNM Manuel Ramos indicó que el boletín está en efecto entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
“Se debe a que los índices de calor están cerca o pasando los 107 grados (Fahrenheit)”, explicó Ramos. “Las áreas más propensas siempre son el norte central, el oeste y suroeste de Puerto Rico”.
⚠️BARRANQUITAS, CIALES, COMERIO, COROZAL, MOROVIS, NARANJITO AND OROCOVIS⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 4, 2026
Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta 5:30 PM AST Oct 4th. #PRwx pic.twitter.com/q3TGUNb84V
Ramos comentó, sin embargo, que el panorama del calor para la tarde podría cambiar dependiendo del desarrollo de aguaceros y algunas tronadas que podrían surgir, especialmente, en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, mientras que no descartaba algunas lluvias pasajeras en el este durante la mañana.
Atribuyó la actividad de lluvias a vaguada sobre República Dominicana que mantiene las condiciones de humedad en la región. Para la semana, señaló que se espera la llegada de una onda tropical leve entre el miércoles y el jueves.
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 4, 2026
📍 Moca and San Sebastián
⏰ Until Sun Oct 4, 5:30 PM AST | dom, 4 oct, 5:30 pm AST
Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas.#PRwx pic.twitter.com/rX52JokD08
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