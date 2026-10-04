Emiten advertencias de inundaciones para varios municipios: ¿cuáles están bajo alerta?

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió varias advertencias de inundaciones y un aviso de inundaciones repentinas para esta tarde en distintos municipios de Puerto Rico.

El aviso de inundaciones repentinas de la agencia federal aplica a los pueblos de Canóvanas, Carolina y Loíza hasta las 3:45 p.m.

“A las 2:11 p. m., el radar Doppler indicaba tormentas eléctricas que producían lluvias intensas en el área bajo aviso”, informó el SNM.

“Han caído entre 2 y 4 pulgadas de lluvia. Es posible que se registren cantidades adicionales de lluvia de 1 a 2 pulgadas en el área bajo aviso. Se están produciendo inundaciones repentinas o se espera que comiencen en breve”, apuntó.

Mientras, el SNM emitió advertencias de inundaciones para Ceiba, Fajardo y Naguabo, con efectividad hasta las 4:30 de la tarde.

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Por otro lado, una advertencia está vigente hasta las 5:30 p.m. en los municipios de Barranquitas, Ciales, Comerío, Corozal, Morovis, Naranjito.

Hasta esa misma hora también emitió una advertencia para Moca and San Sebastián.

Más temprano, el SNM había emitido una advertencia de calor para todo Puerto Rico.

El meteorólogo del SNM Manuel Ramos indicó que el boletín está en efecto entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

“Se debe a que los índices de calor están cerca o pasando los 107 grados (Fahrenheit)”, explicó Ramos. “Las áreas más propensas siempre son el norte central, el oeste y suroeste de Puerto Rico”.

Ramos comentó, sin embargo, que el panorama del calor para la tarde podría cambiar dependiendo del desarrollo de aguaceros y algunas tronadas que podrían surgir, especialmente, en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, mientras que no descartaba algunas lluvias pasajeras en el este durante la mañana.