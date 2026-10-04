Emiten una advertencia de calor para este domingo: este será el momento más caluroso del día
En horas de la tarde, podrían surgir aguaceros y tronadas en el interior y oeste de Puerto Rico
4 de octubre de 2026 - 7:40 AM
4 de octubre de 2026 - 7:40 AM
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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de calor para este domingo en Puerto Rico.
El meteorólogo del SNM Manuel Ramos indicó que el boletín está en efecto entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
“Se debe a que los índices de calor están cerca o pasando los 107 grados (Fahrenheit)”, explicó Ramos. “Las áreas más propensas siempre son el norte central, el oeste y suroeste de Puerto Rico”.
Ramos comentó, sin embargo, que el panorama del calor para la tarde podría cambiar dependiendo del desarrollo de aguaceros y algunas tronadas que podrían surgir, especialmente, en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, mientras que no descartaba algunas lluvias pasajeras en el este durante la mañana.
Atribuyó la actividad de lluvias a vaguada sobre República Dominicana que mantiene las condiciones de humedad en la región. Para la semana, señaló que se espera la llegada de una onda tropical leve entre el miércoles y el jueves.
[OCT 4]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 4, 2026
🌡️ Heat Advisory in effect from 10 AM to 4 PM AST.
⛈️Afternoon showers and thunderstorms will bring an elevated flood risk for the interior and western PR.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/79CXzK1ahT
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