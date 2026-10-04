Emiten una advertencia de calor para este domingo: este será el momento más caluroso del día

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de calor para este domingo en Puerto Rico.

El meteorólogo del SNM Manuel Ramos indicó que el boletín está en efecto entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

“Se debe a que los índices de calor están cerca o pasando los 107 grados (Fahrenheit)”, explicó Ramos. “Las áreas más propensas siempre son el norte central, el oeste y suroeste de Puerto Rico”.

Ramos comentó, sin embargo, que el panorama del calor para la tarde podría cambiar dependiendo del desarrollo de aguaceros y algunas tronadas que podrían surgir, especialmente, en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, mientras que no descartaba algunas lluvias pasajeras en el este durante la mañana.

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