El encuentro que el presidente Donald Trump mantendrá este jueves con el chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin podría marcar un punto de inflexión en la historia mundial, o bien convertirse en una simple sesión fotográfica que pronto quedará en el olvido.

Trump, quien pondrá a prueba su reputación como experto negociador en esta reunión tripartita, ha presentado sus encuentros con Xi y Putin —dos de los principales rivales de Estados Unidos— como una oportunidad para establecer normas sobre el control de armas nucleares y comenzar a resolver los conflictos en Ucrania e Irán. No obstante, los expertos mantienen bajas las expectativas de lograr avances significativos.

El presidente señaló que la ventaja de reunirse con ambos autócratas al mismo tiempo radica en que sus países colaboran entre sí.

“A ambos les agrada Trump. Ahora bien, ¿qué pasará después de mi mandato? Eso no sabría decirlo", afirmó Trump en una entrevista concedida este jueves a Fox News.

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Trump tiene previsto mantener una reunión bilateral por separado con Xi —la tercera de importancia este año— justo antes del encuentro a tres bandas. Asimismo, ha incluido en su agenda una reunión aparte con Putin; será la primera vez que ambos líderes conversan desde sus encuentros en Alaska el año pasado, los cuales no lograron concretar un acuerdo para aliviar la guerra de Rusia en Ucrania.

Trump ha alardeado a menudo de su buena sintonía con Putin, incluso cuando las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania parecen haberse deteriorado gravemente hace poco. Trump rechazó imponer nuevas sanciones contra Rusia, mientras que Ucrania se vio perjudicada por interrupciones en el soporte satelital necesario para operar sus drones durante el conflicto.

En el viaje también participa —aunque manteniendo un perfil bajo hasta el momento— Elon Musk, cuya empresa, SpaceX, ha restringido de forma intermitente el sistema satelital de uso militar Starshield, empleado por Ucrania tanto para lanzar sus drones como para interceptar ataques rusos.

Es poco probable que una sola reunión logre un avance decisivo en las conversaciones sobre armas nucleares.

La reunión tripartita está programada para celebrarse tras una sesión con otros líderes en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) este jueves por la mañana, y se espera que sirva como colofón al viaje de Trump por Asia, que comenzó el martes en Filipinas. Trump ha manifestado su deseo de hablar con los líderes sobre sus arsenales nucleares. El último pacto de control de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos, conocido como “New START”, expiró en febrero; Trump ha expresado que busca un acuerdo “nuevo, mejorado y modernizado” que incluya a China.

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Sin embargo, China tiene menos incentivos para aceptar limitaciones, dado que su arsenal —compuesto por más de 600 ojivas— es considerablemente más pequeño que los arsenales de Estados Unidos y Rusia, cada uno de los cuales cuenta con más de 5000 ojivas.

Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas (Arms Control Association), señaló que el estilo teatral de Trump podría, en el mejor de los casos, iniciar un proceso que derive, con el tiempo, en una serie de conversaciones sostenidas para reducir los arsenales nucleares.

“Necesitamos algo más que teatro diplomático y oportunidades para tomar fotografías entre Xi, Putin y Trump en la APEC”, afirmó Kimball. “Además, es poco probable que una sola reunión genere avances significativos”.

En una entrevista con Fox News, Trump comentó que pedirle a un líder que reduzca su arsenal nuclear es “una tarea sumamente difícil”.

Trump presume de sus relaciones personales; no obstante, los vínculos entre Xi y Putin son más sólidos.

Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, informó a la prensa que es probable que Putin, Trump y Xi aborden la guerra en Ucrania, aunque la agenda aún no está definida por completo. Trump ha expresado su intención de tratar este conflicto, así como la situación en Irán.

1 / 12 | The Associated Press 1 / 12 En fotos: el saludo de Trump, Putin y Xi Jinping en China The Associated Press Compartir

Sus ambiciones remiten a una época de política de grandes potencias, en la que los países más ricos se consideraban con derecho a decidir el destino de naciones aparentemente menos poderosas. Trump está negociando con China y Rusia sin la participación de Ucrania, ni de otros países —como Alemania, Francia, el Reino Unido, Japón y Corea del Sur— que también tienen intereses en el resultado de dichas conversaciones.

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El presidente estadounidense ha buscado abiertamente obtener el Premio Nobel de la Paz, incluso mientras emprendía acciones militares contra Venezuela e Irán. Asimismo, a principios de este año, amenazó con arrebatar Groenlandia a Dinamarca por la fuerza; una maniobra que terminó derivando en un acuerdo para la construcción de bases militares estadounidenses.

Desde hace tiempo, Trump sostiene que su capacidad para establecer vínculos personales le otorga una ventaja diplomática. El miércoles, Xi apeló a su ego al recibirlo en la pista del aeropuerto junto al Air Force One; ambos líderes transformaron su apretón de manos en un abrazo con un solo brazo.

Sin embargo, no parece que Trump mantenga siempre esa relación tan profunda, basada en intereses comunes, que comparten Xi y Putin. A pesar de todos los elogios que el presidente estadounidense ha prodigado a ambos autócratas, esa calidez no siempre ha sido correspondida con la misma efusividad.

El miércoles, en la cumbre de la APEC, Xi saludó a Putin llamándolo “mi viejo amigo”. El líder ruso respondió calificando a Xi de “querido amigo”. China ha contribuido a sostener económicamente a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022, brindando a Putin un salvavidas financiero después de que Estados Unidos y sus aliados impusieran nuevas sanciones.

“Las relaciones entre China y Rusia se han mantenido firmes frente a las tormentas, con una visión a largo plazo”, le dijo Xi a Putin. “Han aportado una mayor estabilidad y certeza a un mundo marcado por cambios entrelazados y turbulencias”.

Ambos líderes abordaron la guerra en Ucrania durante sus conversaciones, así como los esfuerzos de los enviados de Trump por poner fin al conflicto, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

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Por el contrario, cuando Xi visitó la Casa Blanca en septiembre, se mostró mucho más reservado con Trump, limitándose a señalar que habían establecido una “relación personal y mantenido el contacto”. Trump y Xi tienen previsto reunirse un total de cuatro veces este año; el último encuentro tendrá lugar en diciembre, durante la cumbre del G20 que se celebrará en el Trump National Doral Golf Club, en Florida.

Los conflictos en torno a la inteligencia artificial y el comercio también planean sobre estos encuentros.

Aunque Trump considera positiva su relación con China, esta no ha derivado necesariamente en cambios significativos entre las dos mayores economías del mundo. China sigue registrando grandes superávits comerciales con el resto del planeta, mientras que Estados Unidos mantiene déficits de una magnitud casi equivalente.

Asimismo, la carrera entre Estados Unidos y China por dominar la inteligencia artificial se ha tensado en las últimas dos semanas. Jensen Huang, aliado de Trump, dimitió la semana pasada como director ejecutivo de Nvidia tras admitir una relación extramatrimonial con una mujer, Alice Huang, cuya empresa facilitó a China el acceso a los chips informáticos avanzados de Nvidia, utilizados para desarrollar modelos de inteligencia artificial. Pekín ha negado que Alice Huang fuera una agente del gobierno chino.

Trump optó por no imponer restricciones más severas al acceso de China a dichos chips, sugiriendo que no deseaba ofender al país asiático ni agravar las relaciones bilaterales.

Antes de la cumbre de la APEC, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron con el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

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Posteriormente, los funcionarios estadounidenses señalaron que China no había cumplido plenamente los compromisos adquiridos el año pasado —durante una reunión entre Trump y Xi— de aumentar la compra de productos agrícolas estadounidenses y flexibilizar las restricciones a la venta de minerales de tierras raras, esenciales para la industria electrónica.

La tregua comercial entre Estados Unidos y China, alcanzada el año pasado tras una serie de aumentos arancelarios recíprocos, tiene previsto expirar el 10 de enero del próximo año.

Los funcionarios de la administración Trump han dejado entrever la posibilidad de abrir conversaciones sobre comercio —actualmente sujeto a fuertes sanciones— con Rusia como incentivo para poner fin a las hostilidades en Ucrania; Trump ha demostrado en repetidas ocasiones que considera el comercio como una herramienta de política exterior.