Llámelo diplomacia al estilo Jollibee.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., le contó el miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que había coordinado el envío de pollo frito de Jollibee para que él y su delegación tuvieran algo de comer a altas horas de la noche y el mandatario pudiera “probar un poco de Manila” durante su breve estadía en la capital filipina.

Jollibee es la mayor cadena de comida rápida fundada en Filipinas. Se ha convertido en una de las marcas filipinas con mayor presencia internacional, en un referente cultural y en un recurso de la diplomacia regional.

Trump llegó a Manila el martes por la noche para conversar con aliados de la región de Asia-Pacífico. El miércoles por la tarde, tras reunirse y almorzar con Marcos en el palacio presidencial, Trump ya había aterrizado en Shenzhen, China, para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y participar en una histórica reunión trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin.

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Marcos dijo que el pollo frito era un obsequio para darle un poco de energía a un presidente que ha trabajado mucho. Y sonó como Trump al presumir de que Jollibee era más popular que una de las cadenas de pollo frito más conocidas de Estados Unidos.

“Jollibee… es una cadena muy, muy popular. Y uno de sus productos principales es el pollo frito. Nos enorgullece mucho decir que hemos superado a KFC en popularidad en Estados Unidos”, dijo Marcos.

Al escucharlo, Trump respondió: “Vaya. Fantástico”.

“Así que pensamos que con eso podría probar un poco de… de… de Manila”, continuó Marcos. “Y creo, espero, que algunos miembros de su equipo también hayan podido probarlo”.

“Usted ha trabajado muy duro, señor presidente, así que piense en esto como un poco de energía extra para todo el trabajo que ha hecho, que sigue haciendo y que aún tiene por delante”, añadió.

Trump, conocido por su gusto por las hamburguesas de McDonald’s, no dijo si había probado el pollo frito filipino. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Lo que comenzó en la década de 1970 como un pequeño local de meriendas se convirtió en la mayor cadena filipina de hamburguesas del país y en una de las cadenas de restaurantes de más rápido crecimiento en el mundo, con locales en Asia y Estados Unidos.

Muchos de sus productos, como las hamburguesas, las papas fritas y los muslitos de pollo frito “Chickenjoy”, son familiares para los aficionados a la comida rápida en todo el mundo. Otros platos del menú tienen un sabor marcadamente filipino. Los espaguetis con salsa dulce son uno de los favoritos de sus seguidores. Muchos otros necesitan tiempo para acostumbrarse a su sabor.

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La cadena, famosa por su logotipo de una abeja roja, blanca y amarilla, se remonta a una heladería de Manila que, en la década de 1970, pronto pasó a servir comida caliente.

Hoy cuenta con más de 1,600 sucursales en 17 países. Muchos de sus locales en el extranjero están en lugares con grandes comunidades de trabajadores migrantes filipinos, como Hong Kong, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

La empresa se ha expandido rápidamente en América del Norte. Según la compañía, en Estados Unidos tiene más de 85 locales abiertos o de próxima apertura, muchos de ellos en California.

La comida que se le envió a Trump tuvo precedentes diplomáticos.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, visitó el domingo un restaurante de Jollibee en Manila, donde asistía a la cumbre anual de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Jollibee está abriendo decenas de restaurantes en Australia.

“Jollibee será un motivo de orgullo para los australianos de origen filipino”, dijo Albanese durante la visita. Más de 400,000 australianos tienen raíces filipinas.

En julio, Marcos y el primer ministro canadiense, Mark Carney, posaron junto a empleados y a la mascota de la abeja en una sucursal de Jollibee en Vancouver.

El comentario de Marcos sobre haber superado a KFC en popularidad parecía aludir a la afirmación de Jollibee de que su pollo frito es el número uno en Estados Unidos. El título parece provenir de varios premios de USA Today decididos por votación de sus lectores. En ventas, las grandes cadenas estadounidenses de comida rápida superan ampliamente a Jollibee.