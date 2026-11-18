Las autoridades policíacas investigan un incidente que dejó un hombre muerto y otro herido en la noche del martes, detrás de la fábrica Eaton, en la PR-682, en Arecibo.

Según un informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 informó sobre varias personas heridas de bala. Cuando llegaron a la escena, encontraron a un hombre herido.

“Al llegar los agentes, localizan en el interior del auto Mitsubishi modelo Lancer de color gris del año 2010... el cual presentaba herida de bala en el área del abdomen, donde fue atendido por paramédicos y transportado hacia una institución hospitalaria”, lee el texto, que también indica que, en el interior del vehículo se ocupó una pistola Glock, para la que el hombre posee licencia.

Luego, con relación a estos hechos, la Policía localizó un segundo vehículo; un Honda Accord color oro de 2001 “con una persona en su interior que presentaba herida de bala que le causaron (sic) la muerte”. El hombre fue identificado como Luis Manuel Rodríguez Ballester, de 30 años y residente de Arecibo, y se le ocupó un arma de fuego para la que también poseía licencia.

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