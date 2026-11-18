Hallan cuerpo baleado de un hombre en una calle en Loíza
La víctima tenía 41 años y los hechos ocurrieron en la noche del martes
18 de noviembre de 2026 - 6:50 AM
18 de noviembre de 2026 - 6:50 AM
Las autoridades policíacas investigan una muerte violenta reportada en la noche del martes en la calle Los Rivera, en el sector Miñi Miñi, en Loíza.
De acuerdo a un informe preliminar, una llamada al precinto de Loíza alertó a la Policía sobre una persona herida de bala en el lugar.
Cuando llegaron los agentes, hallaron el cuerpo baleado de un hombre que luego fue identificado como Billy Joet Díaz de Jesús, de 41 años.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y el fiscal José Carrasquillo están a cargo de la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: