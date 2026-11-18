Las autoridades policíacas investigan una muerte violenta reportada en la noche del martes en la calle Los Rivera, en el sector Miñi Miñi, en Loíza.

De acuerdo a un informe preliminar, una llamada al precinto de Loíza alertó a la Policía sobre una persona herida de bala en el lugar.

Cuando llegaron los agentes, hallaron el cuerpo baleado de un hombre que luego fue identificado como Billy Joet Díaz de Jesús, de 41 años.