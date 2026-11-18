El término inicial de 10 días laborables para que New Fortress Energy (NFE) “subsanara” las aparentes violaciones contractuales por la interrupción en el suministro de gas natural licuado (LNG, en inglés) venció el lunes, señaló la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), colocando un paso más cerca la alternativa de anular el acuerdo de suplido con la gasífera.