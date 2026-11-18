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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“Estaríamos consultando a todas las partes”: sobre la mesa opciones ante posible anulación de contrato de New Fortress Energy
Mientras avanzan trámites que abren la puerta a la cancelación del acuerdo de suplido de gas, una empresa ofreció al gobierno financiar la readquisición del muelle donde ubica el terminal
18 de noviembre de 2026 - 11:10 PM