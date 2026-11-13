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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Cinco opciones y ningún acuerdo: gobierno y New Fortress Energy necesitan más tiempo para reanudar suministro de gas natural
Las partes comparecieron a una vista de estatus en el Tribunal Federal, en la que se recalcó la negativa de los potenciales suplidores a firmar un acuerdo de emergencia con la gasífera
13 de noviembre de 2026 - 12:38 PM