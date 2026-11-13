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prima:Cinco opciones y ningún acuerdo: gobierno y New Fortress Energy necesitan más tiempo para reanudar suministro de gas natural

Las partes comparecieron a una vista de estatus en el Tribunal Federal, en la que se recalcó la negativa de los potenciales suplidores a firmar un acuerdo de emergencia con la gasífera

13 de noviembre de 2026 - 12:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gas natural se transporta a la central Palo Seco mediante camiones. (Xavier Araújo)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y New Fortress Energy (NFE) informaron este viernes al Tribunal Federal que, a dos semanas de activarse el mecanismo para que otras compañías entreguen gas natural licuado (LNG, en inglés) al terminal de la bahía de San Juan, no ha podido identificarse de forma definitiva el suplidor que estaría encargado de reanudar el suministro, aunque se contemplan hasta cinco posibles “avenidas” para materializar uno o más acuerdos.

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New Fortress EnergyGas naturalGeneración de energíaTribunal Federal en Puerto RicoAEE
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
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