La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y New Fortress Energy (NFE) informaron este viernes al Tribunal Federal que, a dos semanas de activarse el mecanismo para que otras compañías entreguen gas natural licuado (LNG, en inglés) al terminal de la bahía de San Juan, no ha podido identificarse de forma definitiva el suplidor que estaría encargado de reanudar el suministro, aunque se contemplan hasta cinco posibles “avenidas” para materializar uno o más acuerdos.