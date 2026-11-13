Entre calor, viento y algunos aguaceros: así estará el tiempo este fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera un fin de semana ventoso y caluroso, pero no se esperan advertencias por índices de calor extremo, informó la meteoróloga del SNM, Cecil Villanueva.

Desde hoy, viernes, habría una disminución de la humedad, lo que podría “brindar un poco de alivio” en las temperaturas, aunque podrían permanecer altas en valles y áreas urbanas.

Mientras, Villanueva destacó que hoy y mañana también habrá condiciones ventosas y que se han registrado ráfagas de sobre 30 millas por hora en algunas zonas de la montaña.

¿Incide la crisis climática en la salud mental de los boricuas? Esto reveló un nuevo estudio Amigxs del M.A.R. analizó el impacto emocional de fenómenos como lluvias intensas, huracanes, sequías, calor extremo y terremotos.

“Es importante que lo sepan personas que tienen cosas sueltas o que puedan volar fácilmente”, comentó Villanueva a El Nuevo Día.

Para el domingo, en cambio, podría haber más calor y menos vientos.

Además, la meteoróloga explicó que se espera una diferencia en el patrón de lluvia, que será menor al principio de la semana, aunque pudieran haber alguna precipitación localizada.