Fallece ciclista que fue baleado mientras transitaba por la PR-5 en Naranjito

Un hombre murió tras ser herido de bala en la mañana de este viernes mientras transitaba en bicicleta por la PR-5, después del Puente Atirantado, en Naranjito, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, el perjudicado fue atacado a tiros mientras se desplazaba por la vía.

El hombre sufrió heridas y fue transportado a una institución hospitalaria del área para recibir atención médica, donde posteriormente falleció, según la información policial.

De momento, se desconocen las circunstancias del ataque.