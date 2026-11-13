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Fallece ciclista que fue baleado mientras transitaba por la PR-5 en Naranjito

Fue transportado a una institución hospitalaria del área en condición de cuidado, pero luego murió, confirmó la Policía

13 de noviembre de 2026 - 8:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de un accidente con un ciclista. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre murió tras ser herido de bala en la mañana de este viernes mientras transitaba en bicicleta por la PR-5, después del Puente Atirantado, en Naranjito, informó la Policía de Puerto Rico.

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De acuerdo con la información preliminar, el perjudicado fue atacado a tiros mientras se desplazaba por la vía.

El hombre sufrió heridas y fue transportado a una institución hospitalaria del área para recibir atención médica, donde posteriormente falleció, según la información policial.

De momento, se desconocen las circunstancias del ataque.

Agentes del mencionado distrito y personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón están a cargo de la pesquisa.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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