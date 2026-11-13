Fallece ciclista que fue baleado mientras transitaba por la PR-5 en Naranjito
Fue transportado a una institución hospitalaria del área en condición de cuidado, pero luego murió, confirmó la Policía
13 de noviembre de 2026 - 8:27 AM
13 de noviembre de 2026 - 8:27 AM
Un hombre murió tras ser herido de bala en la mañana de este viernes mientras transitaba en bicicleta por la PR-5, después del Puente Atirantado, en Naranjito, informó la Policía de Puerto Rico.
De acuerdo con la información preliminar, el perjudicado fue atacado a tiros mientras se desplazaba por la vía.
El hombre sufrió heridas y fue transportado a una institución hospitalaria del área para recibir atención médica, donde posteriormente falleció, según la información policial.
De momento, se desconocen las circunstancias del ataque.
Agentes del mencionado distrito y personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón están a cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: