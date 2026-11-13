Gobernadora elimina congelación de precios relacionada con la emergencia por sequía

La gobernadora Jenniffer González dejó sin efecto la congelación de precios de productos y servicios esenciales relacionados con la emergencia declarada por la sequía, que, desde hace unos meses, causó serias reducciones en las reservas de agua en los principales embalses de Puerto Rico.

En un comunicado de prensa, se explicó que la determinación responde a los cambios registrados en las condiciones que dieron paso a la declaración.

Como parte del proceso, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitirá una orden administrativa para dejar sin efecto la congelación de precios que entró en vigor tras la declaración de emergencia, aunque se enfatizó que la decisión no representa el fin de la emergencia por las condiciones de sequía.

1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo 1 / 10 En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Xavier Araújo Compartir

De hecho, se señaló que las medidas de conservación, uso prioritario del agua y coordinación entre las agencias gubernamentales continuarán vigentes, al igual que las disposiciones relacionadas con la adquisición de equipos y suministros y las compras de emergencia.

PUBLICIDAD

El comunicado agregó que, aunque las lluvias recientes han favorecido la recuperación de los embalses, el gobierno continuará dando seguimiento a las condiciones de precipitación y a los niveles de los principales cuerpos de agua para garantizar una respuesta adecuada ante cualquier cambio.