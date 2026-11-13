Monos desatan guerra entre defensores de animales y residentes de una ciudad en Sudáfrica

SIMON’S TOWN, Sudáfrica — Las divisiones en torno a los babuinos están muy arraigadas en Simon’s Town, donde sus defensores y detractores llevan años enfrentándose en las redes sociales y, en ocasiones, en la vida real.

La tranquila localidad sudafricana de Simon’s Town, con una población de unos 8,000 habitantes, se encuentra en plena polémica sobre si compartir su pueblo costero con dos manadas de babuinos chacma que han invadido la zona desde las laderas más bajas situadas detrás de la famosa Montaña de la Mesa de Ciudad del Cabo, junto a la cual se extienden muchos de los barrios periféricos de la ciudad. Unos 60 babuinos se han instalado allí de forma semipermanente: durante el día permanecen en la localidad y por la noche regresan a las colinas para dormir.

“La situación en Simon’s Town se ha vuelto insostenible”, afirmó Gregg Oelofse, responsable municipal de medio ambiente y miembro de la unidad de babuinos de Ciudad del Cabo.

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Así pues, tras años de acalorado debate, la ciudad ha llegado a una solución. Las dos manadas de Simon’s Town serán trasladadas a recintos de entre 2 y 3.5 hectáreas (5 y 8.6 acres) de superficie, donde quedarán confinadas tras vallas eléctricas.

Se castrará a los machos, lo que garantizará que las poblaciones se extingan en un plazo de entre 20 y 30 años, ya que no podrán reproducirse.

“A los babuinos y a las personas no les va bien cuando se ven obligados a convivir” afirmó Oelofse. “Les va bien cuando viven uno al lado del otro”. Afirmó que trasladar a los babuinos a recintos “semisalvajes” era la mejor de las opciones limitadas. La otra sería sacrificarlos.

Los babuinos llevan años siendo un problema

Aunque algunos vecinos de Simon’s Town buscan una coexistencia pacífica entre los babuinos y las personas en las calles, y les dan la bienvenida, la realidad es que los babuinos no son buenos vecinos, y hay otros que quieren que se vayan.

Estos animales, inteligentes pero problemáticos, trepan por los edificios, rompen ventanas, se cuelan en las casas para robar comida y se pelean con los perros. Rebuscan en los cubos de basura y esparcen la basura por todas partes.

Simon’s Town recurre a “vigilantes de babuinos” para gestionar sus problemas con estos primates. A veces disparan a los babuinos con balas de paintball o utilizan “petardos para osos” —cartuchos no letales que emiten un ruido similar al de un disparo— para ahuyentarlos.

Estas tácticas enfurecen a los defensores de los babuinos, aunque el ayuntamiento afirma que evitan una reacción más letal por parte de los vecinos frustrados que utilizan escopetas de perdigones.

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La reciente decisión ha agravado la división en torno a los babuinos, y los vecinos que los defienden, junto con los defensores de los animales, han protestado en el lugar donde se encuentran los recintos, algunos de ellos con efigies caseras de babuinos en celdas de prisión. Han prometido impedir el traslado de forma pacífica.

“Estoy totalmente en contra de que los enjaulen, les practiquen una vasectomía y los mantengan recluidos durante el resto de sus vidas”, afirmó la vecina Shirley Windell. “Creo que ellos estaban aquí primero y, sí, ya sabes, nosotros también tenemos un lugar aquí. Sin embargo, es necesario que coexistamos”.

Culpó al ayuntamiento de no velar por una mejor gestión de los residuos alimentarios, lo que atrae a los babuinos. A los activistas les preocupa que los babuinos resulten heridos o mueran al intentar escapar de los recintos.

Los problemas con los babuinos urbanos se extienden

La disputa por los babuinos va mucho más allá de Simon’s Town. Muchos otros barrios de la península al sur de Ciudad del Cabo sufren conflictos similares. El ayuntamiento afirma que hay alrededor de una docena de manadas y casi 500 babuinos que se adentran en las zonas urbanas. El ambiente es tenso.

En un barrio, los vecinos utilizaron palos y spray de pimienta para ahuyentar a los babuinos, lo que desencadenó un enfrentamiento con los defensores de los animales. En otro, una mujer consiguió una orden de protección contra un defensor de los babuinos por acusaciones falsas de que había matado a un babuino. Un babuino especialmente problemático, identificado como cabecilla de los asaltos a viviendas, fue retirado de una zona, lo que provocó una protesta pública.

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Los conflictos entre las personas y la fauna silvestre son habituales en África, pero suelen darse en entornos rurales, donde los agricultores se defienden de los animales que destruyen sus cultivos o matan a su ganado. Ciudad del Cabo es una de las últimas grandes ciudades del mundo en las que hay babuinos en libertad, afirmó Oelofse.

Un pequeño pueblo se enfrenta al debate

En Simon’s Town, Oelofse afirmó que los vecinos de bandos opuestos en el debate se han destrozado mutuamente los coches con ácido de batería. El vecino Peter Willis tuvo que organizar sesiones de mediación para las “partes enfrentadas” con el fin de evitar que la localidad se dividiera en su disputa sobre los babuinos, después de que el debate en las redes sociales se descontrolara.

El ayuntamiento ha prohibido las visitas guiadas a pie para observar babuinos organizadas por una asociación de defensa de la fauna silvestre y desaconseja grabar a los babuinos para calmar los ánimos de la población. Está estrictamente prohibido dar de comer a los babuinos en Ciudad del Cabo.

Sin embargo, Oelofse insistió en que mantenerlos en Simon’s Town no tiene ningún valor desde el punto de vista de la conservación. Se alimentan de comida basura de origen humano, son atropellados por vehículos, atacados por perros y mueren al ingerir veneno para ratas; en la práctica, ya no son animales salvajes, afirmó.

“Se sentarán en tu mesa si estás comiendo al aire libre, y ese no es un comportamiento normal para un babuino”, dijo Oelofse, y añadió que quitan las tejas de los tejados para entrar en las casas a través del techo, o rompen ventanas y fuerzan las puertas para abrirlas.

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“Todas estas son técnicas de allanamiento aprendidas”, dijo. “Nos encontramos ante una situación en la que no se valora ni a los babuinos ni a las personas”.

El bienestar de las personas y de los animales

Willis ha sido víctima de varias intrusiones en su casa por parte de babuinos. En una ocasión, los babuinos entraron mientras él y su mujer estaban fuera y rompieron tarros, dejaron huellas de patas por todas las paredes y techos, arrancaron las cortinas y “se volvieron locos”, según contó.

En otra ocasión se encontró cara a cara con un babuino macho de gran tamaño que estaba sentado en la encimera de su cocina. El babuino abrió la nevera, Willis le lanzó una lata y el animal salió corriendo, llevándose una bolsa de galletas por el camino.

Willis está de acuerdo con el plan para las manadas de Simon’s Town tras 15 años en los que han tenido que estar en alerta. “Los babuinos en zonas urbanas simplemente no encajan”, afirmó. “Creo que los babuinos van a tener un final de vida perfectamente digno”.

Sin embargo, el primatólogo David Gaynor, que vive en el barrio cercano de Scarborough, ha instado al ayuntamiento a adoptar otra solución: una valla que impida que los babuinos entren en Simon’s Town, pero que no los aísle por completo. El ayuntamiento tiene previsto instalar vallas de este tipo en otros barrios, pero afirma que no funcionarán en Simon’s Town.

Gaynor afirmó que Table Mountain es un parque nacional y que, aunque es único por el hecho de que se extiende por algunas zonas de la ciudad, es ante todo un espacio protegido, por lo que la prioridad debería ser la conservación de los babuinos y la biodiversidad.

“Llevan aquí dos millones de años interactuando con el medio ambiente”, afirmó Gaynor. “Sin duda, no podemos ser tan arrogantes”.

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Imray informó desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

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