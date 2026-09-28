Alerta en Sudáfrica: hallan cadáver de una undécima mujer durante oleada de feminicidios

JOHANNESBURGO — La policía sudafricana informó este lunes de que se había hallado otro cadáver de una mujer en Ekurhuleni, al este de Johannesburgo, lo que eleva a 11 el número total de víctimas femeninas halladas recientemente en la zona.

La oleada de asesinatos y los cadáveres de mujeres hallados en la zona desde julio han despertado el temor de que haya uno o varios asesinos en serie responsables de los hechos. Estos asesinatos también han generado indignación en Sudáfrica, donde se registran elevadas tasas de feminicidio y de delitos violentos contra mujeres y niños.

El cadáver de la última víctima femenina fue hallado en Springs, una localidad perteneciente a Ekurhuleni, por una empresa de seguridad privada que patrullaba la zona el domingo, según informó la policía.

La policía inició una investigación después de que, en julio y agosto, se encontraran los cadáveres de tres mujeres a unos 7 kilómetros (4.3 millas) de distancia entre sí en el municipio de Ekurhuleni, al este de Johannesburgo.

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El hallazgo de seis cadáveres en Ekurhuleni a lo largo de diez días a principios de este mes ha suscitado el temor de que se trate de uno o varios asesinos en serie.

El último hallazgo se produjo un día después de que se encontrara cerca del barrio de Tembisa el cadáver de otra mujer que, al parecer, había sido asesinada de forma violenta.

La policía ha revelado pocos detalles sobre el décimo cadáver, que fue hallado el sábado por la mañana, y no ha identificado de inmediato a la víctima.

Según la policía, un sospechoso de 36 años ha sido detenido en relación con el asesinato y está previsto que comparezca el martes ante el Juzgado de Primera Instancia de Tembisa.

Se alega que, tras el asesinato, el sospechoso huyó a Tzaneen, en la provincia de Limpopo, situada a casi 400 kilómetros (unas 245 millas) del lugar donde se halló el cadáver de la mujer. Fue detenido el sábado por la tarde, el mismo día en que se halló el cadáver de la mujer.

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