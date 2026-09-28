Menor imputado de asesinar a su abuela recibía servicios del Departamento de la Familia

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, reveló este lunes que el menor de 16 años imputado por el asesinato de su abuela y por atentar contra la vida de su hermano recibía servicios de esa agencia.

“Este era un caso bajo la atención del Departamento. Tenía su trabajador social asignado, así que estaba bajo la atención de nosotros. Pero, en este momento, pues ya ahora estamos en espera de ver si nosotros vamos a tener que jugar algún rol o no”, indicó la secretaria, al salir de la reunión del Comité de Sequía en La Fortaleza.

“El caso estaba bajo la atención del Departamento con un plan de servicio”, agregó.

Sin abundar en detalles, precisó que el caso del menor, identificado como Elvin William Reyes Rosa, llegó a la atención del Departamento de la Familia por un referido que fue validado.

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“Nosotros teníamos el caso. Por lo que se activa y por lo que fue validado fue por negligencia médica. Cuando se recibe un referido, no importa por dónde haya entrado el referido, ciertamente se evalúan todas las situaciones”, sostuvo Roig.

Además, precisó que la abuela del menor tenía su custodia.

A Reyes Rosa, se le imputa el asesinato de su abuela, Lourdes Pérez Mercado, de 67 años, y la tentativa de asesinato de su hermano, en hechos ocurridos la tarde del sábado en el Santa María Shopping Center, en Guaynabo. También pesa en su contra un cargo por violación a la Ley de Armas. Según la investigación policial, el menor supuestamente atacó a su abuela y a su hermano con un cuchillo.

De acuerdo con la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, Reyes Rosa será procesado como adulto.

El menor está en prisión luego que la jueza Nadja G. Banuchi Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontrara causa para su arresto y le impusiera una fianza de $225,000, que no prestó, por lo que fue ingresado a prisión.