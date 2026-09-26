Menor presuntamente asesinó a su abuela e hirió a su hermano en incidente en centro comercial de Guaynabo

La Policía mantiene bajo custodia a un menor de 16 años que, supuestamente, asesinó a su abuela con un arma blanca e hirió a su hermano en un incidente registrado en el centro comercial Santa María Shopping Center en Guaynabo.

El teniente José Carrión, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón indicó a El Nuevo Día que el menor sospechoso de cometer el crimen permanece bajo custodia en la División de Asuntos Juveniles de la Comandancia de Guaynabo.

El oficial resaltó que el incidente ocurrió mientras la familia realizaba compras en el centro comercial. El menor, supuestamente, apuñaló a la víctima y le provocó heridas no especificadas a su hermano. De momento, Carrión no ofreció detalles adicionales en cuanto a qué provocó que el menor, supuestamente, atacara a sus familiares.

La Policía, de momento, no ha ofrecido la identidad de la adulta mayor ni del hermano del sospechoso, que es un adulto, o su condición de salud.

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La Oficina de Prensa de la Comandancia de Bayamón confirmó a El Nuevo Día que el incidente sucedió frente a la tienda Pepe Ganga a las 2:10 p.m.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer con heridas de arma blanca, y a un hombre con heridas provocadas por un objeto punzante.